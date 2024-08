Antonie Galušková, čerstvě po návratu z olympijských her v Paříži, se zúčastnila ČEZ Lipno sport festivalu. Spolu s dalšími českými reprezentanty, Vítkem Přindišem a Lukášem Rohanem, se zapojila do soutěží s návštěvníky přímo na hladině lipenského jezera. Galušková se podělila o své dojmy z náročného tréninku pod lipenskou přehradou a zdůraznila význam respektu k vodnímu živlu.

Antonie Galušková se po návratu z olympijských her v Paříži vydala na Lipno. Pod lipenskou přehradu. Během víkendu tu budou závodit (nejen) vodní slalomáři.

Galušková, Přindiš a a Rohan navštívili ČEZ Lipno sport festival, kde se zúčastnili soutěže s návštěvníky. Přímo na hladině jezera. "Vzhledem k tomu, že jako slalomáři máme tak trošku praxi, tak jsme měli menší hendikep, že jsme museli uběhnout pár metrů. Ale podle mě i tak by Lukáš s Vítkem neměli šanci, protože ti kluci, co tady jeli proti nim, tak byli opravdu ostřílení a myslím si, že to vítězství si zasloužili úplně oprávněně," okomentovala Galušková výkon svých reprezentačních kolegů. Sama také nevyhrála. "Soupeřky byly hodně silné. Já jsem handicap na startu měla taky. A jedna paní mě předjela v cílové rovince. Zasloužila si vyhrát, protože do toho dala srdíčko."

Vodní slalomáři pod Lipnem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Galušková se vrátila z prvního tréninku, který proběhl pod lipenskou přehradou. Na první pohled voda byla atraktivní, těžká, ale hodně hnědá. "Jsou dvě možnosti. Vodu pouští spodem, nebo horem. Dali nám to spodem, takže vlastně všechno, co bylo usazené zespoda, tak tím jsme vlastně museli projíždět. Teklo to tam prvních dvacet minut, ale pak se to pročistilo a už to šlo."

Podle české olympioničky je voda pod hrází hodně obtížná. "Je to hodně těžké. My jsme tam měli postavených i pár branek, které potom budou na závody, jenom se trošku doladí. Byly v těžkých místech, hodně jsem si za hodinu mákla."

Všichni vstupují na trať pod Lipnem s respektem. I Antonie Galušková. "Respekt by tam měl být vždy. Strach se snažím nemít, protože pak mám nějaké limity. Ale ten respekt je důležitý, protože voda přece jenom je živel. Ať chceme nebo ne, ve výsledku vždycky vyhraje a my se to snažíme jenom nějak ovlivnit."

Ze svých zkušeností se závodnice ze Sušice zatím nemůže pochlubit tím, že byl Lipno "proplavala". "Zaklepu to. Naštěstí ne, ale už jsem se na Váňově skoku převrátila a není to úplně příjemné. Je to docela traumatický zážitek," zmínila těžký úsek před cílem.

Lipno považují vodáci za nejtěžší přírodní terén v Evropě. "Je to náš vodácký svátek. Je to vlastně to nejhezčí, co tam za celý rok jako Češi máme. Popravdě? Mně se úplně nechtělo závodit už po olympiádě, protože hlavní cíl už jsem měla za sebou. Ale vzhledem k tomu, že se to jede tady na Lipně a strašně jsem se těšila na to místo, tak si ten závod ráda o víkendu odjedu."

Na ČEZ Lipno sport festivalu se zúčastnila zábavné soutěže, fotila se s fanoušky, rozdávala podpisy. "Je to strašně hezké. Je nádherné vidět, že děti mají zájem o sport. Obzvlášť v dnešní době. Když třeba já inspiruji nějakou malou holčičku nebo chlapečka, aby začali dělat nejenom vodní slalom, ale jakýkoliv sport a byli v něčem dobří a snažili se hýbat, tak je to hrozně hřejivý pocit. A je to také jeden z důvodů, proč to chci dělat dál, protože inspirace mladé generace je strašně důležitá."