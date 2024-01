Překážkové závody, mezi které patří i světový fenomén zvaný Spartan, by se mohly v budoucnosti stát součástí olympijských her.

V České republice se letos konají čtyři závody, splnit nominační kritéria bude možné na dvou z nich – na prvním, v květnu na Masarykově okruhu v Brně a druhý je naplánovaný na červenec - místo jeho konání organizátoři zatím tají. | Video: Deník/ archiv

Milovníci tohoto, stále populárnějšího, velice moderního sportu, kterému se v celosvětovém měřítku věnují miliony lidí, by mohli bojovat o zlato v roce 2028 na hrách v Los Angeles.

Překážkový závod by se jako jedna z disciplín mohl stát součástí olympijského moderního pětiboje a vystřídat jednu z aktuálních pětibojařských disciplín, kterou pravděpodobně bude jízda na koni. Spartan, jako jediný globální závod, který má standardizované překážky, má tedy větší šanci být součástí olympiády.

Jednají o tom světové organizace, které oba sporty řídí – FISO (Fédération Internationale de Sports d’Obstacles, což je mezinárodní řídící orgán pro překážkové sporty) a UIPM Union (Internationale de Pentathlon Moderne, mezinárodní řídící organizace moderního pětiboje). Novinářům to řekla Tereza Šolcová, která je generální ředitelkou závodů Spartan pro centrální Evropu.

V tiskové zprávě UIPM oznámila memorandum o porozumění, které stanoví integraci obou těchto sportů. Podle prezidenta UIPM Klause Schormanna je důvodem této změny, respektive integrace závodů OCR do olympijské disciplíny moderního pětiboje. Snaha tento globální sport ještě více zviditelnit a rozhýbat celou společnost, respektive planetu. „Chceme přinést do olympijského hnutí novou energii. Chceme být více zaměření i na městské lidi a být sportem, které budou ty mladší generace milovat,“ uvedl Schormann.

Cesta na světový a evropský šampionát je pro milovníky závodů Spartan jednodušší

„Ano, to je hlavní vize našeho sportu. Spartan je nejpopulárnější disciplínou skupiny sportů, které se zjednodušeně nazývají překážkové. Jedná se v globálním i tuzemském měřítku o stále populárnější sport, jehož oblíbenost roste geometrickou řadou,“ uvádí Tereza Šolcová. České republika patří mezi celosvětovou spartanskou špičku. Češi jsou držitelé titulů mistrů světa v individuálních i kolektivních kategoriích.

Prezident FISO Ian Adamson k tomu dodal: „Možnosti, které se otevírají integrací světového překážkového běhu do světového moderního pětiboje, jsou neuvěřitelné. Budeme mít k dispozici kompletní sadu nástrojů se vším, co je potřeba k vytvoření skutečně velkého a dominantního sportu na světě." Závody Spartan určitě nebudou na olympijských hrách 2024 v Paříži, protože schvalovací proces trvá několik let. První příležitostí pro milovníky závodů Spartan, tak může být olympiáda v Los Angeles v roce 2028.

„Překážkové závody urazily za více než deset let, co tento sport propagujeme, dlouhou cestu," řekl zakladatel a generální ředitel společnosti Spartan Joe De Sena. "Nyní to nejlepší, co může pomoci růstu popularity překážkových sportů, na všech úrovních, je spolupracovat s mezinárodní federací moderního pětiboje a jejími členy po celém světě. Tohle je doslova evoluce sportu přímo před našima očima,“ uvedl Joe De Sena.

Závody Spartan se v Evropě pořádají v několika regionech např. CEU (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko), DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko) a dalších. U nás se běhají deset let.

Letos čeká tento sport nejen u nás přelomový rok. Ještě loni museli závodníci kvůli nominaci navštívit více států centrální Evropy, nyní už nebudou muset tolik cestovat.

Vůbec poprvé se závodníci mohou kvalifikovat na mistrovství světa v rámci některého z domácích závodů. U nás jsou v roce 2024 čtyři závody. Splnit nominační kritéria bude možné na dvou z nich – na prvním v květnu na Masarykově okruhu v Brně a druhý je naplánovaný na červenec - místo jeho konání organizátoři zatím tají. Závodů se pravidelně účastní od 7 000 do 10 000 lidí. Všichni závodníci si teď přejí, aby za čtyři roky mohli vyrazit na olympiádu.