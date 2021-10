V polském Zakopaném odehrál třetí ročník parabadmintonového turnaje. "Na turnaji si ve všech třech disciplínách na vozíku dopřál pěknou porci zápasů," konstatuje badmintonový trenér Radek Votava. Sýkora ve dvouhře nenašel v celém startovním poli přemožitele a vybojoval zlatou medaili. První byl i ve čtyřhře s Lukášem Šemberou."Turnaj vyhráli rozdílem třídy." Zbyněk Sýkora si také zahrál smíšenou čtyřhru s Polkou Magdalénou Kozerovou, se kterou vybojoval třetí místo.

Jste členem SBK Č. Krumlov? Kdy došlo k tomto propojení?

Badminton mě celý život lákal, tak jsem asi před třemi léty prostě zvedl telefon a zavolal Radku Votavovi, protože jsem původem "Krumlovák", a tak jsem věděl, že to tam dělají dobře.

Zbyněk Sýkora se věnuje sportu s obrovským nadšenímZdroj: Deník/ SBK Český Krumlov

Trénujete s Radkem Votavou, umí na vás také přitlačit a řekne vám, co třeba děláte špatně?

Jasně. Radek je skvělý trenér, to dokazuje nejen výsledky které s klukama a ostatními hráči předvádí, ale i svou empatií a zkušenostmi. Moc si vážím toho, že se mě ujal a parabadminton vzal jako výzvu. Pro nás oba to bylo nové.

Máte za sebou vítězství v Polsku, jak si tohoto sportovního úspěchu ceníte?

Hodně, nečekal jsem to, prostě se mi dařilo, což je nejvíce zásluha Radka, byli jsme dobře připraveni. Jel jsem tam s jasným cílem, co nejméně kazit, tím se co nejdéle držet ve hře a čekat na chybu soupeře, protože jsem věděl, že jsou tam, na raketě, šikovnější parabadmintonisti.

Jaké máte další sportovní konkrétně badmintonové plány?

Vinou covidu se moc akcí nekoná, takže není z čeho vybírat, plán je tedy jasný, co nejvíc trénovat na zatím jedinou nadcházející akci v tomto roce. Tou je mistrovství České republiky v Brně na konci listopadu. Badmintonu se chci co nejvíc věnovat, ale pouze po sportovní stránce, rozhodně nechci, aby mi sklouzl do pracovní roviny, tak jako třeba paraflorbal.

Aktivně s vozíkemZdroj: Deník

Je pravda, že se zamýšlíte nad tím, že byste se stal prvním muže Českého svazu tělesně postižených sportovců?

ČSTPS se přejmenoval na Český parasport, kde je předsedkyní Radka Kučírková, tento svaz je jeden z pěti vadových svazů Českého paralympijského výboru. Tam kandidovat nechci. Ale Český paralympijský výbor prošel zásadní změnou. Schválením nových stanov. Na jejich základě budou moci do Českého paralympijského výboru navstupovat kromě stávajících členů i další střešní organizace, které se starají o dané parasporty a také budou muset samozřejmě proběhnout nové volby do vedení. Těchto voleb bych se chtěl zúčastnit a chtěl bych kandidovat na předsedu Českého paralympijského výboru. Na tom v posledních měsících intenzivně pracuji.