Samson mistrovství České republiky v nohejbalu trojic. Turnaj, který fanoušky hodně bavil. Nohejbalisté naplnili tribunu Sportovní haly.

Nohejbalisté bojovali o tituly v Českých Budějovicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Čtvrtfinále Čakovice A - Čakovice B. Souboj rozhodl až třetí set. Z postupu hráčů, kteří se velice dobře znají z tréninku, se radovalo čakovické béčko. I takové momenty nabídl turnaj Samson MČR v nohejbalu trojic. Nebo Modřice B - Karlovy Vary. Drama až do konce. Varští srovnali na 1:1 na sety po výměně, kdy míč zastavil až strop vysoké Sportovní haly. Karlovy Vary zvládly drama ve čtvrtfinálové koncovce, kraťasem je poslal mezi čtyři nejlepší Jan Vanke.

Turnaj se v Českých Budějovicích konal po dlouhých 26 letech. "Je to naše budějcká hala, volba byla jasná," vysvětloval ředitel MČR Zdeněk Musil, proč se rozhodl pro jeden z největších prostorů v Jihočeském kraji. "Dají se tu postavit dva regulérní nohejbalové kurty," prohlížel si průběh zápasů. Až od semifinále nachystali pořadatelé dění na centrkurtu. "Máme spoustu týmů," díval se do tabulek základních skupin. Celkem se představilo 24 trojic.

Nechyběli mezi nimi i Jihočeši. "Přišlo hodně kamarádů, známých, nádhera," rozplýval se Jan Chalupa, který už měl ve sbírce české nohejbalové tituly, chyběl mu poslední. Z trojic. "I to je pro mě motivace," usmíval se během turnaje.

Trenér Uličný zpívá. Ale jak! Od Pavla Bobka ho nerozeznáte. Máme video

Zdeněk Musil prokázal v roli ředitele geniální dirigentské schopnosti. "Hlavně diváci si zasloužili, aby tady byla nějaká větší akce," poslal poděkování prostřednictvím Deníku přímo na tribunu. "Je sice "jen" republiková, ale co si budeme povídat, nejlepší nohejbal se hraje v České republice, takže je to vlastně světová akce."

Do Sportovní haly dorazily týmy v nejsilnějších sestavách. "Jsou tu reprezentanti, jsou tu dokonce všichni reprezentanti České republiky," zdůraznil Musil. Radost mu udělal počet diváků, kteří si našli cestu do českobudějovické Sportovní haly. "Je to zadostiučinění za tvrdou práci, kterou jsme odvedli za poslední dva až tři měsíce. Divákům moc děkuju."

A sportovní stránka? Drama jako hrom. "Osm skupin po třech. To je šibeniční systém. Favorité nesměli zaváhat. Opravdu prokazovali kvalitu. Postupový klíč byl neúprosný. Do osmifinále postupovali především ti, kteří hrají extraligu.

Do finále se probojovaly Karlovy Vary a Modřice, v Modřicích nastupuje odchovanec českobudějovického nohejbalu David Višvader. Ve finále K. Vary vedly 9:6, Modřice skóre senzačně otočily a set vyhrály. "Byla to nádhera, turnaj byl skvěle zorganizovaný, má z titulu velikou radost," říkal po finále David Višvader.

Semifinále: Žatec - Modřice 0:2. Čakovice B - Karlovy Vary 0:2.

O 3. místo: Žatec - Čakovice B 1:2.

Finále: Karlovy Vary - Modřice 0:2 (-9, -7).