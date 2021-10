"U Mária jsme doma, přímo v hospodě máme fanoušky, po každém návratu ze závodů rádi zajdeme na točené a véču," směje se tatínek Zdeněk Pavliš, který je předsedou lodní třídy Tornádo.

"V loňském roce bylo naplánováno mistrovství světa pro tuto lodní třídu do řeckého města Soluň, to se ale kvůli covidu zrušilo a přesunulo na letošní rok."

Sourozenecká dvojice Michaela Pavlišová na kormidle a Marek Pavliš na kosatce z YC Kovářov (CZE 72) získala na mistrovství světa katamaránů Tornádo titul mistrů světa v mixech a v celkovém pořadí obsadila druhé místo.

Rodina Pavlišových reprezentovala ČR ve Středozemním mořiZdroj: Deník/ archiv rodiny Pavlišových

Závodu se zúčastnilo 17 posádek z pěti zemí (Rakousko, ČR, V. Británie, Německo a Řecko).

Z českých jachtařů se na start postavila ještě posádka z YC Kovářov, Zdeněk a Klára Pavlišovi (CZE 62), posádka z ALT Tornádo, Jan Petrák a František Marek (CZE 73) a posádka z Lokomotivy Cheb Vladimír Hanák a Jana Hadašová (CZE 6).

Závodilo se v zálivu Středozemního moře před Soluní. "Vítr byl termický." Zázemí pro závod poskytl a o organizaci šampionátu se postaral místní klub. V šesti závodních dnech se odjelo 7 z 10 naplánovaných rozjížděk s jedním škrtem. "Ten revír známe," okmažitě přikyvují všichni Holubovští. Při cestách za plachtěním poznávají Evropu i svět. "A tady jsme byli v roce 2017."

Fakt, že nejedou do neznáma, se projevil i na pohodě a klidu při závodě. "Podmínky nám tu vyhovují." Zdeněk Pavliš na Tornád závodí už od roku 1989. "Postupně jsem učil jezdit s Tornádem všechny své děti," říká sportovec tělem i duší. Na lodi předává zkušenosti Michaele, Kláře a Markovi. Bydlí v krásném prostředí Blanského lesa. "Chodíme na Kleť chodíme, závodíme za Yacht Club Kovářov." Prostě jachtaři jsou doma u Lipna. "Máme tam chatu, máme tedy k vodě blízko."

Celá letošní sezona byla velmi vydařená. Michaela (21 let) jezdí s Markem (14 let) a tatínek Zdeněk s Klárou (16 let). "Už druhým rokem," potvrzuje. "Jak dospívají a dozrávají, přicházejí výsledky. Ty jsou letos neuvěřitelné a poslední výsledek jenom potvrdil, že asi nejsou náhodné."

Děti, jak už to mezi sportovci bývá, musí myslet i na školu. "Musí dohnat, co zameškaly. Do budoucna si budeme, doufám, dál užívat pěknou jízdu na katamaranu Tornádo. A když to vyjde, zkusíme něco ostřejšího," slibuje fanouškům rodiny Pavlišových tatínek Zdeněk.