Paddleboardy na rybníku Bezdrev. Nic nového. Je to nádhera. Zase krásně vyšlo počasí. Pořadatelé si pochvalovali i kvalitu vody. Tebtokrát uspořádali šampionát členové Aktivně s vozíkem.

MČR v paddleboardingu a parapaddleboardingu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Už počtvrté se uskutečnilo společné mistrovství České republiky paddleboardistů a parapaddleboardistů. Ivan Nestával z Aktivně s vozíkem, doplňuje: "My říkáme, že děláme mistrovství republiky společně se zdravoušema," usmívá se. "Oni nás v roce 2020 přijali s otevřenou náručí, ukázali nám, že u vody je opravdu takový ten surfařský spirit."

Závody za vysokých teplot probíhaly bez zádrhelů. Velitelská taktovka ředitelky Lucie Fialové/ Raabové jasně ukazovala směr. Za parapaddleboardisty hodnotil Ivan Nestával: "Nám se mezi zdravoušema líbí, vypadá to, že i oni nás mají rádi."

U rybníku Bezdrev, který je druhý největší nejen v Jihočeském kraji, ale i v ČR, jsou pro paddleboarding ideální podmínky. "Naprosto ideální," doplnil Nestával. "Vozíčkáři tu mají krásný trávník, udělali jsme si jen vjezd do vody na přelézání. Toto mistrovství České republiky je pro nás výjimečné tím, že jsme ho uspořádali my," říká Nestával za spolek Aktivně s vozíkem. "Poprvé jsme zdravé paddleboardisty pozvali my," uvedl za vozíčkáře.

Průběh závodu orámoval zajímavý doprovodný program: "Viděli jsme premiéru filmu 73 000 záběrů, byl o závodu v Holandsku, večer tu jsou koncerty, je to super," zhodnotil Jan Herman Aktivně s vozíkem.

Osobně k Bezdrevu dorazil také předseda českého paralympijského svazu Zbyněk Sýkora. Závodníci bojovali o české tituly.