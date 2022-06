"Na Zadově za sebou nechal spoustu kvalitních běžců, specialistu vrchaře Jana Janů, Jiřího Homoláče a další. Nominoval se do individuálního a štafetového závodu ME a během tří dnů ho čekají dvě náročné distance - 8 a 18 kilometrů. Do El Pasa odlétá 29. června a vrací se 4.července," dodal. Na snímku jsou zadovské stupně vítězů. Foto: Deník/Pavel Suchý

Nebude v tomto létě reprezentovat sám. Na ME 18letých do Jeruzaléma 4.-7. července poletí Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor, která splnila limity pro 100, 200 a 400 metrů, a čerstvý mistr republiky z desetiboje juniorů Petr Svoboda už může začít ladit formu na MS do 20 let v Cali 1.-6. srpna!