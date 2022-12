Jana Škrleho potkáte na cestách nejen v Jihočeském kraji. Vždy má po ruce fotoaparát. Už jako kluk se zamiloval do sportu. A fotil. Odmala. S velkým nadhledem zvládl přechod na modernější digitální technologii. Nejvzácnější úlovek ale pořídil v černobílém provedení ještě na film. Za víc než půl století s foťákem procestoval kus světa. Vždy se rád vracel domů do Jihočeského kraje, kde se narodil a kde se svojí partnerkou Jarkou žije. Doma jsou ve Strakonicích. "Fotím už od deseti let. První foťák mi koupila maminka. Vzpomínám si na něj naprosto jasně. Jako by to bylo teprve včera. Byla to značka Pionýr, rozměr šestkrát šest. Tehdy jsme ještě bydleli ve Vimperku, kde jsem začal chodit do fotokroužku. Až v roce 1962 jsme se přestěhovali do Strakonic," popisuje Jan Škrle svoje začátky. "Nejvíc ze všech si vážím fotky, která je černobílá. Mám ji doma zarámovanou na stěně, občas, jako třeba právě teď, se na ni dívám a připomínám si, jak vznikla. Tehdy jsem přes celý velodrom na olympijských hrách v Monteralu v roce 1976 vyfotil československého cyklistu Antona Tkáče. On o galusku vyhrál ve finále nad desetinásobným mistrem světa Danielem Morelonem z Francie," připomíná si nejvzácnější úlovek. Perlu mezi tisícovkami dalších.

Tři góly dal Crhovi. Tři blafáky. Stadionem se neslo: Čech, Čech, Franta Čech!

Anton Tkáč tak navždy visí u Škrlů ve Strakonicích na stěně. Fotografie je na čestném místě. "Fotím všechno. Nejenom sport. I když ten nejvíc. Asi to opravdu všechno začalo ve fotografickém kroužku ve Vimperku. Tam mě fotografování chytlo a vydrželo mi celý život. Vůbec jsme nezačínali sportem, fotili jsme okolí, různé situace, prostě všechno. V deseti letech jsem s prvním foťákem od maminky dostal i lásku na celý život, tou je pro mě fotografování," říká muž, který zachytil Antona Tkáče v setině vteřiny na olympijských hrách v Montrealu.