Antonín Beníšek se narodil v Nové Vsi u Českých Budějovic, kde, jak to bývalo samozřejmostí, vyrážel do Sokola a už od svých dvanácti let hrál také volejbal. Zemřel 16. října 2023 ve věku 90 let. Poslední rozloučení s Antonínem Beníškem proběhne ve čtvrtek 26. října v 10 hodin v obřadní síni Lesního hřbitova v Písku.

Antonín Beníšek po druhé světové válce a po osvobození začal svoji zajímavou volejbalovou pouť. Volejbal byl pro dospělé velikou zábavou, brali mezi sebe i nastupující generaci. Od 16 let (1949) hrál za muže Lokomotivy ČB a v roce 1952 přestoupil do ligového Slavoje, který se potom několikrát přejmenoval na Slovan KNV, Lokomotivu, Škodu. Po vojně v PDA Plzeň hrál kromě Slavoje za Dynamo ČB a v roce 1962 se přestěhoval za manželkou do Písku, kde hráli několik let 2. ligu a pak v B týmu pokračoval v krajských a později i v okresní soutěži. S aktivní hrou skončil v 77 letech. Jeho život a volejbal šel ruku v ruce: jako rozhodčí (1. třídy) pískal do svých 80 let. "Byly to stovky utkání, nespočet turnajů pomáhal zorganizovat. Hráči nejen z Jihočeského kraje si velmi dobře pamatují na bitvy v Písku a v Nové Vsi.

To byly snad stovky." Volejbalu pomáhal i jako trenér. Šestadvacet let let trénoval žáky, dorostence, dorostenky, ženy, mezi jeho svěřence patřili třeba prezident VK Jihostroj České Budějovice Jan Diviš nebo MUDr Martin Scheichl. 35 let byl předsedou OV Volejbalu Písek i vedoucí volejbalu Jihočeské župy sokolské. Rád vždy vzpomínal na spoluhráče, kterými byli: Stodůlka, Eda Hájek, Krčman, Přibyl, Loužek, Smrčka, Trejtnar, Toman, Hojsák, Ondrejka, Buchtel, Krčman, Milan, Švarc, Kala, Galis, Cháb, Hondlík, Franěk, Čermák a další.

