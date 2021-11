Josef Zoch (72) hrával na smeči první ligu ve Škodě ČB tak dobře, že ho povolali i do reprezentace. Navázal tak na rodinnou tradici - otec, taky Josef, hrál ligu za budějovický Sokol v letech 1942-54 a taky nastoupil za nároďák, v roce 1947.

V březnu 1974 je "prolnul" článek Jak se dědí volejbal v seriálu Jihočeské pravdy Otec a syn. Senior tehdy o něm vyprávěl, že trošku začínal s hokejem na Hluboké, a když projevil zájem o volejbal, odvezl ho na Lokomotivu ke Koubovi "do učení" a on už u toho zůstal. "Celkem mu to šlo, ale když jsem pak dorost na nějakou dobu převzal, jako kouč jsem s ním byl v některých směrech nespokojen: nechtěl být střídán, že prý vyjde z tempa, leccos na něho příliš doléhalo, ale to jsou vlastnosti, které postupně právě sport spraví…," vyprávěl.

Pepa vyhrál s dorostem přebor republiky a po vojně v Plané to zkusil ve Škodovce. Táta u něho pořád viděl rezervy v pestrosti útoku, v servisu, v příjmu, a na otázku, jestli někdy nevidí Zocha staršího, když se na něho dívá na hřišti, řekl, že je to těžké srovnávat - on byl jednonožka a mladý ne. V razanci mu prý ještě něco chybí, ve výskoku už ho asi předhonil. "Poměr k volejbalu má ale stejný jako já tenkrát: je v něm až po uši, a jsem rád, že tomu tak je…," řekl a uzavíral: "A kdyby byl třeba průměrný, ale poctivě ho přitom bavilo hrát, vůbec nic by se nedělo. Těší mě ovšem, že to hraje dobře…"

Oba udělali budějovickému volejbalu dobrou službu. Moc lidí na ně bude vzpomínat… Naposledy se nejen volejbaloví kamarádi s Pepíkem Zochem, kterému řikali Erik, rozloučí v úterý 16.11. u sv. Otýlie v Č. Budějovicích ve 13.30.