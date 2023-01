Pavlásek má na svém osobní kontě celou řadu skvělých výsledků. Předváděl výborné výkony. Pětkrát byl mistrem Československa ve hmotnostní kategorii nad 110 kilogramů. Dvakrát startoval na olympijských hrách: V roce 1972 v Mnichově byl v trojboji šestý. V roce 1976 v Manile skončil čtvrtý. Sedmkrát reprezentoval na mistrovství Evropy, dvakrát skončil také na čtvrtém místě. Pavlásek byl první, kdo v Československu zdvihl 200 kilogramů v nadhozu, 500 kg v trojboji a 400 kg ve dvojboji. Ze stovek závodů paradoxně nejvíc vzpomínal na ten první. "V roce 1967," pátral v paměti. "V únoru, když jsem začínal vzpírat za Rudou hvězdu. "Jako atlet, nevzpěrač, jsem tam hned udělal sedmnáct juniorských rekordů."

Jaké cesty bývalého atleta Slavoje České Budějovice, kde házel a vrhal, zavedly pod činku. Shodou okolností za jeho skvělou vzpěračskou kariéru "může" zranění. "Jako atlet jsem také trošku posiloval," vyprávěl. "Tenkrát jsem házel za Slavii vysoké školy. Zranil jsem si ukazováček na pravé ruce." A to Pavláska vyřadilo ze speciálního atletického tréninku. Co vadilo v lehkoatletickém prostředí, nepřekáželo v těžké atletice. "Prst se mi dlouho nehojil. Jenom jsem posiloval. Kamarádi mi říkali, když nemůžu házet, abych s nimi šel vzpírat. v Rudé hvězdě byl státní trenér Vašek Peterka. Pojď s námi, zkusíš to…" Pavlásek šel, zkusil a u vzpírání zůstal!

Vzpěrač Petr PavlásekZdroj: Deník/ Kamil JášaNa olympijských hrách mohl startovat třikrát. V roce 1968 vypadl na poslední chvíli z nominace pro Mexiko. V roce 1972 obsadil v Mnichově 6. pozici, přestože měl výkonnost na medaili, a o čtyři roky později v Montrealu byl diskvalifikovaný. Právě olympijské hry pro něj byly prokletím. "Už od Mexika, přikyvoval. "To byl můj konec. Nedařilo se. Od Mexika po Montreal." Mnichovskou olympiádu poznamenala tragédie při a po teroristickém útoku, která se dotkal také izraelských vzpěračů. Zabiti byli Josef Romano (32 let), David Berger (28) a Zeev Friedman (28). Pavlásek byl jen pár metrů od centra dění. "Vesnice tehdy byla rozdělná pro muže a ženy, to se všechno odehrávalo u žen, my se na teroristy dívali, chodili po té pavlači, na hlavách měli punčochy," vybavoval si i po půl století. I pro něj to byl tehdy šok. Prožitá hrůza se podepsala i na sportovní výkonnosti: "Konec. Přestalo se trénovat. Nikam jsme nesměli. NIkam nás nepouštěli. Špatná věc."

Svět vzpěračů je docela monotónní. Ani sám Petr Pavlásek nikdy nedokázal přesně vysvětlit, co ho na zdvihání činek bavilo. "Bavilo mě to, když jsem to dělal. Po létech, když vidím kolem sebe i ostatní olympioniky, tak sám nedokážu pochopit, jak jsem takovou dřinu za žádný výdělek mohl provozovat. Jenom z lásky. Ale tak jsem tehdy vůbec neuvažoval."

Petr Pavlásek zemřel v úterý 3.1. 2023, 31.ledna by oslavil 76. narozeniny.