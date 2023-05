Smutná zpráva přiletěla z velké rodiny jihočeských cyklistů. Zemřel Rudolf Dvořák. Mechanik, který měl velkou zásluhu na úspěších jihočeských závodníků.

Nikdy toho moc nenamluvil. O to víc ale za ním zůstalo práce. Rudolf Dvořák zemřel. "V dorostu jezdil, byl stejný ročník jako Cirkl, Bohouš Ťoupalík, Janout," vypočítává vyhlášenou cyklistickou partu Čestmír Kalaš. "S Janou měl dceru Zuzanu, víc než jízda na kole ho bavila mechaničina," popisuje Kalaš pracanta, který místo řečí vždycky radši udělal, co je třeba. "Byl to největší pracant, co jsme kdy v Táboře měli," přikyvuje Čestmír Kalaš. "Úžasný člověk, kluci ho milovali, nikdy neměl s nikým žádný konflikt."

Čestmír Kalaš si velmi dobře pamatuje příhody, které se o Dvořákovi dodnes vyprávějí. "Bylo deset minut do startu,

nefungovaly brzdy, bylo rozstřelené lanko. Ruda přilít, vyměnil brzdu, byla jedna minuta do startu a všechno bylo v pořádku. Hotovo." Co se rozbilo, porouchalo, přetrhalo, zničilo, Rudolf Dvořák bez zbytečného povídání opravil. A nemusel to být ani závodnické kolo. "Ze soboty na neděli v zahraničím spravil auto, s ničím neměl problém, přes noc pracoval a ráno bylo po poruše. Byl neskutečně šikovný, budeme na něj vzpomínat," dodal Čestmír Kalaš.