Některé hráčky se úspěšně prezentovaly v československé nejvyšší soutěži, ty nejlepší z nich působily i v reprezentačních výběrech.

„Bez Ládi bychom to nikdy nedokázaly,“ říkají dnes. Mluví o něm jako o Búďovi, říkaly mu „Láďo“. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století přinášel do tréninku spoustu novinek. Neotřelých zpestření. „Nikdy jsme neběžely třeba dlouhou trať jen tak. K tomu Láďa vždy vymyslel příběh. Musely jsme jako šerpové donést kyslík do horolezeckého tábora. Památný byl běh přes Štíří důl, kde jsme si sahaly až na dno sil.“ Třeba pro snídani musely volejbalistky doplavat doprostřed rybníka…

Volejbalový trenér Vladimír BudínskýZdroj: Deník/ archiv

Asi nejúspěšnější hráčkou, kterou kdy trénoval, byla Romana Kumpochová (Jedličková). Ta má dokonce ve své osobní sbírce medaili z ME. Nejvyšší soutěž si zahrály i Páclová, Veselá, Marešová, Machová, Fridrichová, Erhartová a mnohé další.

Na osmdesátinách svého trenéra v Č. Krumlově, kde se sešlo snad třicet hráček, Vladimír Budínský vyprávěl: „Holky mi úplně vyrazily dech. Řekly mi jenom, abych přijel na půl pátou do Krumlova. Vůbec jsem neměl tušení, o co půjde. Když jsem dorazil, bylo jich tam asi třicet a začaly zpívat naši volejbalovou hymnu,“ vyprávěl pro Deník dojatý trenér, a přitom si prozpěvoval pro něj tak dobře známou melodii: „Po place líně fláká se Žíně, nikdo jí nebrání v tom jejím flákání. Hej, hej, hej, my všecko vyhrajem.“

Zajímavostí je, že Vladimír Budínský nikdy nepařil mezi vrcholové volejbalisty. Ale tento sport si zamiloval. „Nic jiného mě nezajímalo. Studoval jsem různé příručky a materiály, které jsem si nechával i překládat. Chtěl jsem to dělat jinak, než bylo běžné a vyplatilo se to,“ říkal před čtyřmi roky na svých osmdesátinách.

A která z hráček byla nejpopulárnější? Nejznámější: Ta, která to paradoxně u volejbalové sítě moc daleko nedotáhla. Herečka Barbora Hrzánová. „Volejbal sice až tak neuměla, ale přesto jsem ji v týmu držel, protože s ní byla legrace. Na cestách vlakem hrála na kytaru a starala se o dobrou náladu,“ vzpomínal Budínský na výbornou partu, kterou kolem sebe společně ve dvojici s vedoucím týmu Aloisem Bohunkem dokázali vytvořit.

Volejbalistky na svého Láďu budou vzpomínat. Naučil je hodně věcí. Pečlivost. Dochvilnost. Vztah ke sportu a k partě kamarádek a kamarádů.

Vladimír Budínský zemřel těsně před vánočními svátky roku 2021 ve věku 84 let. Naposledy se s ním členové volejbalové party rozloučí ve středu 29. prosince v 10.00 ve smuteční obřadní síni českobudějovického krematoria.