Tři roky mu zbývaly do devadesátky. Stanislav Fejfar zemřel v úterý 7. července. Smutnou informaci potvrdil Deníku Milan Čuda, stříbrný olympionik z Tokia 1964.Do volejbalového nebe odešla jedna z legend českobudějovického volejbalu.

"Hráčskou kariéru končil ve Slovanu České Budějovice v krajském a v okresním přeboru," přidal zajímavost na jihu Čech populární hráč, trenér a volejbalový rozhodčí Václav Aubrecht. "Icek také tři roky trénoval žákyně Slovanu," doplnil Aubrecht, který tehdy právě s Fejfarem vytvořil trenérský tandem. "Bylo to v době, kdy ve Slovanu hrála jeho dcera Jana."

Icek Fejfar, jak mu kamarádi říkali, volejbal nejen hrál, ale právě, jak už jsme zmínili, také trénoval.

A funkcionařil. 14 let byl oporou družstev Sokola, Slovanu, Lokomotivy, Slavoje a Škody ČB v 1. a 2. lize…

Oblékal dres RH Praha (1953-55), které v roce 1955 pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. Po skončení hráčské kariéry v roce 1968 se ujal družstva Škody jako trenér a vedl ji v extralize, v této éře klub vyhrál Čs. pohár. Pražský rodák se na jih Čech přestěhoval rok po skončení druhé světové války. Už o dva roky později hrál v gymnáziu a v dorostu Sokola SKP (trenér Jan Hondlík). S týmem mužů Sokola (později Slovanu KNV) si v roce 1953 odbyl premiéru v nejvyšší soutěži (6. místo ve zkušebním ročníku 1. celostátní ligy s účastí 12 celků). Na podzim 1953 narukoval na vojnu do RH Praha, se kterou si v roce 1954 zahrál oblastní přebor Čech (hrající trenér František Liska) a v roce 1955 družstvu pomohl k postupu do nejvyšší soutěže – 1. celostátní ligy (hrající trenér Karel Brož). V roce 1956 už hrál 1. ligu za mateřský Slovan a Lokomotivu ČB (7.)

Čtrnáct sezon

Za České Budějovice odehrál celkem už zmiňovaných čtrnáct sezon v letech 1953 a 1956-68 (trenéry byli Eduard Hájek, Josef Zoch a František Nekovář). V roce 1956 oblékl poprvé reprezentační dres ČSR. Startoval na několika mezinárodních turnajích. Třeba na turnaji o Pohár osvobození Bratislavy (1.). Vydal se i do Bulharska a startoval na VC Prahy (1.). Zúčastnil se přípravy širšího výběru ČSR na MS 1956 v Paříži, ale do konečné nominace trenéra Josefa Kozáka se nedostal. V roce 1957 si zahrál na Poháru osvobození Bratislavy s celkem ČSR B. Zdeněk Vrbenský z ČVS doplňuje: „S výškou 191 centimetrů hrál po celou dobu kariéry na postu smečaře.“

V roce 1968 skončila Škoda ČB v 1. lize na 5. místě, Fejfar ukončil hráčskou kariéru a družstvo převzal v roli trenéra. Škodovku vedl v letech 1969-73 s konečným pořadím na 5. – 8. příčce mezi desítkou nejlepších celků ČSSR. Později hrál ještě 2. ligu za Slávii PF ČB, trénoval dorostenky RH ČB a byl členem Trenérské rady Jihočeského Krajského volejbalového svazu.