Marcolla tak snadnou cestu k vítězství jako Neradová neměl, ztratil dva sety. Titul však obhájil. „Ve Strakonicích je dost specifický povrch, musel jsem si zvyknout, rozehrát se,“ vysvětlil Jakub Marcolla. Hned v úvodu turnaje ztratil v tie-breaku set s Patrikem Mojžíšem. Pak však soupeři v dalších dvou sadách nepustil ani game.

Ve strakonické hale se prosadili hráči pořádajícího klubu. Mikeš se dostal do finále dvouhry a bratři Fialovi vyhráli čtyřhru, i když nebyli nasazeni. Ve finále udolali v super tie-breaku nasazenou dvojku z LTC Tábor 1903.

Lídr oblasti: Nebylo to jednoduché

Jakub Marcolla se stal oblastním přeborníkem v hale i venku dvakrát po sobě. „Vypadá to jako snadná záležitost. Ale nebylo to vůbec jednoduché. Hraji proti klukům, kteří si říkají, že nemají co ztratit. Jsou přitom výborní,“ popsal Marcolla. „Každé vítězství si musím vydřít, jsou to vyrovnané zápasy. Nemohu hrát volně, jen tak. Naopak. Musím podat hodně dobrý výkon, hrát naplno, abych vítězil. Dařilo se mi.“

V celostátním žebříčku byl z účastníků na 73. pozici nejvýš. Proto byl nasazený jako jednička. Je si vědom, že proti němu jsou ostatní motivovaní. „Nejtěžší zápas jsem teď v halovém přeboru sehrál se Sedláčkem. Bylo to dle mého názoru předčasné finále,“ podotkl. Jan Sedláček byl trojkou v turnaji a Jakuba Marcollu dobře zná. Oba jsou z LTC Tábor 1903 a trénují spolu.

Když přijde řeč na druhou ligu družstev, kde je Marcolla na pozici jedničky LTC Tábor 1903, okamžitě má jasno. „Často jsem tam na stejné pozici jako moji soupeři na přeboru oblasti. Také hraji proti klukům, kteří jsou favority.“ Jeho protivníci ve druhé lize mohou být i mladší. Mají však často lepší podmínky a většinou trénují i hrají více. „Nikdy jsem nehrál na profi okruhu. Moji soupeři ve druhé lize jsou naopak většinou vedeni k tomu, aby se tam prosadili.“

Ve druhé lize družstev měl navrch na první pohled dost smůly. Hned pět utkání ze sedmi letos prohrál 1:2. „Neberu to, jako že bych měl smůlu. Navíc získávám zkušenosti, které pak mohu uplatnit třeba na oblastním přeboru,“ podotkl. „Do zápasů jsem šel s tím, že mohu jen překvapit,.“ Věří, že v příští sezoně budou jeho výsledky ještě lepší. „Je dobré, že máme ve druhé lize lepší hráče na nižších pozicích. Ti bodují. Proto jsme byli nakonec druzí,“ připomněl výtečný výsledek LTC Tábor, který se nečekal.

Při hodnocení svých výkonů vyzdvihl Jakub Marcolla především svého kouče Jana Fuku. „To, že jsem na pozici jedničky, to je hlavně jeho zásluha. Za svůj tenisový vzestup vděčím svému trenérovi.“ Když byl malý, často se na hru Jana Fuky chodil dívat. „I to mi pomohlo. Jan Fuka mě dostal tam, kde dnes jsem.“

Halové oblastní přebory dospělých ve výsledcích.

Dvouhra muži, čtvrtfinále: Marcolla (LTC Tábor 1903) - D. Mojžíš (VITON České Budějovice) 6:3, 6:0, Sedláček (LTC Tábor) - P. Fiala (Strakonice) 6:4, 6:2, Mikeš (Strakonice) - Dub (Pelhřimov) 6:0, 6:2, Mach (VITON) - Fáček (LTC Tábor) 6:3, 6:2, semifinále: Marcolla - Sedláček 6:4, 3:6, 6:4, Mikeš - Mach 6:3, 6:3, finále: Marcolla - Mikeš 7:5, 6:4. Čtyřhra - semifinále: P. Fiala, T. Fiala (Strakonice) - Dvořák (VITON), Mach 6:1, 6:2, Sedláček, Koutek (LTC Tábor) - D. Mojžíš, P. Mojžíš (VITON) 3:6, 6:2, 1:0 (7), finále: P. Fiala, T. Fiala - Sedláček, Koutek 4:6, 6:4, 1:0 (6).

Dvouhra ženy - čtvrtfinále: Neradová (Strakonice) - Zábranová 6:3, 6:2, Brožová (obě Humpolec) - Chrtová 6:2, 6:3, Maříková (obě Hluboká) - Votavová 6:0, 6:1, N. Rainke (obě Trhové Sviny) - Jílková (VITON) 6:3, 6:2, semifinále: Neradová - Brožová 6:0, 6:0, Rainke - Maříková 6:3, 6:3, finále: Neradová - Rainke 6:4, 6:4. Čtyřhra - semifinále: Neradová, Brožová - Ratajová (LTC Tábor), Zábranová 6:1, 6:0, Vondrášková, Svobodová (Hluboká, Pelhřimov) - K. Rainke (Trhové Sviny), N. Rainke 3:6, 7:6, 1:0, finále: Vondrášková, Svobodová - Neradová, Brožová 7:5, 0:6, 1:0. (jts)