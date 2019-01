České Budějovice - V sobotu odstartuje mezinárodní cyklistický závod Tour Bohemia 2013, který je v kalendáři Mezinárodní cyklistické unie (UCI) jako podnik druhé kategorie a bude mít velice kvalitní obsazení.

Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

V sobotu odstartuje mezinárodní cyklistický závod Tour Bohemia 2013, který je v kalendáři Mezinárodní cyklistické unie (UCI) jako podnik druhé kategorie a bude mít velice kvalitní obsazení.



„Startuje se za českobudějovickým obchodním domem Géčko," informuje veřejnost člen organizačního výboru Richard Faltus. Podle jeho zpráv bude na startu nejméně dvacet týmů z 11 národností.



Ozdobou bude účast českého reprezentačního celku v čele s olympijským bikovým vítězem Jaroslavem Kulhavým nebo mistrem Evropy Františkem Raboněm.



Závod odstartuje v 11.20. „Jezdci pojedou prvních dvanáct kilometrů na tříkilometrovém okruhu. Tato část závodu vyvrcholí sprinterskou prémií. Pak jezdci opustí České Budějovice, pojedou směrem na Týn.



Finišovat se bude po 160km v Praze na břehu Vltavy u Žlutých lázní. „Je to náš záměr a v podobném duchu chceme pokračovat i v příštích letech," dodal Faltus.



Termín je zvolen těsně před silničním mistrovstvím světa. „Šampionát v italské Florencii začne týmovou časovkou už o den později, mělo to vliv i na start některých týmů," vysvětlil Richard Faltus.



Přihlášeno je 20 týmů včetně české reprezentace. Prvenství obhajuje Slovák Kováč z Dukly Trenčín. „Ten před rokem odsunul na druhé místo Romana Kreuzigera."



Vedle bodů do žebříčku UCI (ty bere osm nejlepších závodníků v cíli) budou ve hře i finanční odměny, na něž se může těšit první dvacítka závodníků. „Vítěz získá 2425 euro." Ve hře budou i čtyři rychlostní prémie na trase. „Každá o sto euro." Nejnáročnější stoupání čeká peloton v Jílovém u Prahy, kam jezdci dorazí přes Týn nad Vltavou, Milevsko a Sedlčany.