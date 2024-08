Celkem 12 mistrovských titulů přivezli týnští kanoisté z celorepublikového mistrovství v Račicích na konci července. Na „zlatém“ mistrovství mají největší podíl tři závodníci KKJ, kteří se zároveň nominovali na zářijový závod olympijských nadějí v maďarském Szegedu. "Zkušený Martin Nováček, juniorský medailista z nedávného mistrovství Evropy, zvítězil na trati C1 1000 a 500m, bronz přidal na sprinterské dvoustovce," říká spokojený šéf jihočeského klubu Jaroslav Luňáček. "Další dva tituly pak vybojoval s Příkopou (Přerov) na C2 1000 a 500m."

V dorostenecké kategorii naprosto deklasovali své soupeře týnští závodníci Ondřej Procházka a Matyáš Klouda. Společně vyhráli obě tratě na C2, tedy opět 1000 a 500m, poté i hromadnou C4 500m, aby pak Ondřej Procházka ovládl i stejné tratě na singlové lodi. Na závěr přidal Ondřej druhé místo v nedělní dvoustovce. Celkem týnští kanoisté brali mezi juniory a dorostenci 9 titulů z 11 možných a trenéři KKJ po právu přijímali gratulace od svých kolegů. "Zbylé tři tituly vybojovali nejmenší závodníci, tedy benjamínci." Hned dva z nich Honza Janata, který zvítězil na pětistovce jak na singlu, tak na deblu s Lukášem Hulanem a přidal stříbro na dvojnásobné trati. Poslední zlatou do Týna přivezla Eliška Pospíchalová ze závodu na 1 km. "Sbírku doplnila ještě o dvě stříbrné medaile, jednu z trati MK1 500m a druhou vybojovala s Tinou Nesvačilovou na deblu také na 500m."

Připomeňte si skvělý úspěch na ME páru Nováček - Příkopa | Video: Deník/ Jaroslav Luňáček

Dvě druhá místa zaznamenala ještě Eliška Šimonová a to mezi benjamínky B na tratích 500m a 1000m. Poslední medaili mezi benjamínky brala ještě Ema Pospíšilová na trati 500m. Veteránskou čest zachránil nestárnoucí Jiří Kobera, který na 200m skončil druhý. Čtyřdenní svátek rychlostní kanoistiky vrcholil v sobotu slavnostním nástupem všech zúčastněných oddílů. Předseda sekce Jan Boháč poděkoval oddílům za práci s mládeží a pogratuloval medailistům z uplynulého ME a MS juniorů a závodníků do 23 let. "Bylo velkou ctí, že mezi oceněnými byl také Martin Nováček. Výsledky z tohoto mistrovství ovšem napovídají, že by ho v budoucnu mohli následovat další týnští závodníci," dodal Luňáček.