"Během šesti dní se podařilo odjet celkem jedenáct kurzových a slalomových rozjížděk," popisuje Eva Skořepová. Poslední den závodu se pak mohly odjet medailové rozjížďky, kterých se účastní vždy 10 nejlepších závodníků v každé kategorii. Medal race se jede systémem, že závodníci ze 4. až 10. místa jedou čtvrtfinále, ze kterého postupují vždy dva nejlepší do semifinále a tam se utkají se závodníky z 2. a 3. místa. Do finále pak postupují znovu dva nejlepší ze semifinále, kteří si to pak rozdají s vítězem základní části o medaile.