Volejbaloví veteráni z Jihočeského kraje si odnesli zlato z mistrovství ČR. V týmu Lhota pod Libčany excelovaly bývalé hvězdy národního týmu.

Ulč, Mach a Motys. Tři zlatí mušketýři | Video: Deník/ Kamil Jáša

Další volejbalová zlaté medaile se veze do Jihočeského kraje. A není jen ledajaká. Je z mistrovství České republiky. Podívejte se do fotogalerie, jakou sestavu se podařilo dát dohromady. "Prakticky to je tehdejší juniorský nároďák," usmívá se Radky Motys. Medaile vybojovali Motys, Mach a Ulč. V týmu, který se jmenoval Lhota pod Libčany, byli třeba Štokr, Král nebo Holubec.

Senzace! Silon Táborsko je v baráži o první fotbalovou ligu. Proti Dynamu?

Turnaj se hrál ve Svitavách, volejbalisté vítězného týmu potvrdili, že pořád umí. "Máme ze zlatých medailí velikou radost, ale bolí to," popsal pocity i za spoluhráče Radek Motys, čerstvý mistr České republiky v kategorii veteránů nad 40 let.