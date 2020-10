O tom, jaký má momentálně tato bašta tohoto sportu kredit, svědčí třeba titulek na webu Českého svazu biatlonu k mistrovství republiky dorostu a dospělých v Letohradě: „Zlatokopové“ z České Kanady, pod nímž mimo jiné následuje text: „Z pohledu medailových zisků si největší náklad z orlického podhůří do České Kanady odváželi biatlonisté ze Starého Města pod Landštejnem, kteří vybojovali celkem 11 cenných kovů v hodnotách 7x zlato, 1x stříbro, 3x bronz“.

Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem se stal nejlepším klubem v České republice v letním biatlonu za rok 2020. Toto hodnocená vzniká na základě výsledků sportovců v závodech českého poháru a mistrovství republiky. „Vyhráli jsme soutěž družstev v kategorii dospělých, v níž se prezentovalo 33 týmů z celé republiky, triumfoval i v soutěži družstev v kategorii dorostu a juniorů, kde závodilo 41 družstev, a čtvrté místo obsadil v kategorii žactva s minimálním bodovým rozdílem na medailová místa, v níž se prezentovalo 45 družstev,“ hrdě konstatoval šéf klubu a hlavní trenér František Schorný.

Šest sportovců z Klubu biatlonu Staré Město pod Landštejnem letos ovládlo i republikový žebříček v letním biatlonu, čtyři další obsadili druhá místa a dva byli třetí. Započítávají se výsledky z Českého poháru a republikového šampionátu.

V republikovém žebříčku triumfovali Jan Schorný (kategorie žáků do 11 let), Ondřej Poledník (dorostenci do 16 let), Aneta Novotná (dorostenky do 16 let), Veronika Novotná (dorostenky do 19 let), v kategorii žen a mužů pak triumfovali manželé Pavla a Luboš Schorní, kteří navíc vyhráli všechny své závody

MČR dorostu a dospělých

Mistrovství České republiky v letním biatlonu dorostu a dospělých 2020, které se konalo v Letohradě, charakterizoval déšť, vítr a chlad (8°C). V areálu Šedivského lomu startovalo 276 sportovců, kteří však museli splňovat nominační kritéria na mistrovství. Aby riziko koronaviru zůstalo co nejmenší, byl změněn program šampionátu. Zrušily se kontaktní závody, včetně štafet, takže do programu byly zařazeny disciplíny s intervalovým startem a to vytrvalostní závod a sprint. Tréninky a vlastní závody byly rozděleny do dvou skupin (zvlášť dorost a senioři).

Dvojnásobnými mistry ČR se stala Pavla Schorná v kategorii žen a Luboš Schorný v kategorii mužů M36, a to ve vytrvalostních závodech a ve sprintu.

Ale to nebylo zdaleka vše, co staroměstští biatlonisté předvedli. Další tituly totiž přidali ve vytrvalostním závodě Aneta Novotná (dorostenky do 16 let), Lenka Bártová (dorostenky do 19 let) a Jáchym Novotný (dorostenci do 19 let).

Stříbrnou medaili ve sprintu získal Marek Liščák (junioři), bronz přidali Aneta Novotná (dorostenky do 16 let) a Veronika Novotná (dorostenky do 19 let).

MČR žactva

Šampionát žactva proběhl naopak za krásného slunečného počasí v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Startovalo 286 sportovců, kteří také museli splňovat nominační kritéria na mistrovství. Také byly zrušeny kontaktní závody v souvislosti s koronavirem, takže se také závodilo ve vytrvalostním závodě a sprintu.

Nejúspěšnějším sportovcem z Klubu biatlonu Staré Město byl Jan Schorný (žáci do 11 let), který se stal dvojnásobným mistrem republiky ve vytrvalostním závodu i ve sprintu. Titul ve sprintu vybojoval rovněž Libor Steklý (žáci od 12 let), stříbro ve stejné disciplíně získal Jindřich Koutný (žáci do 14 let) a bronz ve vytrvalostním klání Radim Koutný (žáci do 11 let).

Mistrovství Slovenska a Viessmannův pohár

Velmi úspěšní byli staroměstští biatlonisté na mistrovství Slovenska v letním biatlonu, kde se běžel i Viessmannův pohár, což je u našich sousedů obdoba Českého poháru. Z obou závodů borci ze srdce České Kanady dovezli 20 medailí (7 - 10 - 3) a tři tituly mistrů Slovenska.

Celá výprava staroměstských sportovců byla všude na Slovensku velmi hezky přijata.

Mistry Slovenska se v závodě s hromadným startem stali Jan Schorný (žáci 10-11 let), Aneta Novotná (dorostenky do 16 let) a Pavla Schorná (ženy).

Stříbrné medaile získali Radim Koutný (žáci 10-11 let), Ondřej Pokorný (dorostenci do 16 let), Veronika Novotná (dorostenky 17-19 let) a Luboš Schorný (muži B). Třetí příčku pak přidala Anežka Poledníková (žákyně 12-13 let).

Ve Viessmannově poháru v letním biatlonu ve sprintu triumfovali Radim Koutný (žáci 10 -11 let), Anežka Poledníková (žákyně 12 -13 let), Aneta Novotná (dorostenky do 16 let) a Pavla Schorná (ženy).

Stříbrné medaile si odvezli Jan Schorný (žáci 10 -11 let), Libor Steklý (žáci 12 -13 let), Markéta Šimánková (žákyně 12 -13 let), Jindřich Koutný (žáci 14 -15 let), Veronika Novotná (dorostenky 17 - 19 let) a Luboš Schorný (mužů B) a bronz Martin Poledník (žáci 10 -11 let) s Markem Liščákem (junioři).