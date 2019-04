První zápas se hraje ve středu v Českých Budějovicích od 18.00, druhý v Ostravě už v pátek. Ne v sobotu, jak bylo původně plánováno. O změnu termínu zažádala Ostrava, České Budějovice jí vyšly vstříc. "Asi nemají v Ostravě v sobotu k dispozici halu."

Je to pro Jihostroj veliká komplikace? Trenér René Dvořák si to nemyslí. "Je to pro oba týmy stejné. Ale trochu horší to je. Středa zápas, pátek zápas, mezi tím těžký přesun do Ostravy. Moc času mezi zápasy není," uvažuje zkušený trenér.