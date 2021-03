Rozhodující zápas předkola extraligy byl kontumován ve prospěch Aera Odolena Voda.

Filip Stoilovič v dresu Jihostroje | Foto: Deník/ volejbalcb.cz

V rozhodujícím zápase předkola play off mezi Odolenou Vodou a Black Volley Beskydy došlo den po vítězství týmu Beskyd ke kontumaci ve prospěch domácího týmu. Namísto Beskyd tak do čtvrtfinále play off postupuje Odolena Voda a náhle se změnily i čtvrtfinálové dvojice. Kladno se jakožto nejhůře postavený tým po základní části nakonec utká s Karlovarskem a soupeřem Jihostroje Č. Budějovice ve čtvrtfinále bude nově právě Odolena Voda.