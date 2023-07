Markéta Vondroušová dosáhla největšího úspěchu své kariéry. Ve finále Wimbledonu vyhrála 6:4 a 6:4. Její rakety vyplétal Jihočech: Jindřich Růžička.

Stringer, který vyplétal raketu wimbledonské vítězce Markétě Vondroušové: Jindřich Růžička | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Tady je vlaječka, kterou mi daly dívky tehdy jako poděkování," ukazuje Jindřich Růžička doma ve Zlivi. Důkaz máme na videu. "Tady je podepsaná Markéta Vondroušová," ukazuje prstem na teď už velmi cenný autogram. Je totiž od čerstvé wimbledonské vítězky.

Jindřich Růžička se vyplétání raket věnuje už řadu let. Pomáhá tenistům, jeho specialitou je diagnostika, testování, dokáže vyřešit i opravy. Z jihočeského městečka Zliv vyrážel řadu let na významné turnaje.

S Český tenisovým svazem spolupracuje už od roku 2004. Aktuálně spolupracuje Růžička se svým synem. K diagnostice, k testování a vyplétání mají přímo ve Zlivi stoprocentní vybavení. "Často vidím, že trenéři nesprávně učí hráče s raketou, která mu vůbec nevyhovuje. Ona musí odpovídat hráčově výkonnosti. To je ohromně důležité, možná nejdůležitější ze všeho. Ve dvanácti letech také nemůžete posadit dítě na velký motocykl."

Triumf Vondroušové! Gratuluje i medailista z olympijských her Radek Ťoupal

Premiérově na velký turnaj vyrazil do Českého Krumlova. Tehdy se v útulné hale hrálo ME družstev. "Kapitán týmu přišel, dal mi vyplést raketu pro sebe, když zjistil, že to umím, tak přinesl třeba patnáct dalších raket…"Největší odměnou pro stringera je na turnajích spokojenost hráčů. Růžičku vystřelilo na evropské turnaje také uznání od Evropské tenisové asociace a speciální poděkování od jejího tehdejšího prezidenta. Vyplétání raket je trochu alchymie. Tajemství, ve kterém rozhodují maličkosti. Detaily. Je to odborná práce, při které nesmíte nic ošidit. Ani čas. "Nejde to dělat jako ponožky," používá zlivský patriot zajímavý příměr.

Hodně, jak už to v nejrůznějších profesích bývá, mu dala praxe. Každé dva roky se posunoval výš a výš, teď disponuje pro vyplétání raket druhým nejodbornějším stupněm, který existuje.V kariéře postupně vyplétal rakety desítkám hráčů, kteří se posunovali výkonnostně do špičky. "Dimitrov, Zverev, Rublev, Lehečka, Vondroušová, ti hráči a hráčky stoupali v žebříčcích nahoru." Od mnoha tenistek a tenistů má doma v pracovně, kdy diagnostikuje a vyplétá rakety, podepsané vlaječky. Na turnajích se sešel se spoustou zajímavých osobností. "Hrávali tam tenisté z Austrálie, Ameriky, z Japonska, kontakty mám po celém světě," vypočítává Jindřich Růžička.

Teď může Jihočech hrdě prohlásit, že vyplétal raketu také wimbledonské vítězce Markétě Vondroušové.