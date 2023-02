V extralize volejbalistů Jihostroj zvládl drama ve čtvrtém setu a do tabulky si připisuje tři body. Nejlepším hráčem celého zápasu v hale Aera Odolena Voda byl Michal Kriško.

"Jsem fanynkou jihočeských sportovců, klukům z Jihostroje držím palce," vyprávěla nedávno ve speciálním televizním pořadu Tiki Taka olympijská vítězka Kateřina Neumannová.

V dohrávce 25. kola extraligy volejbalistů začal Jihostroj České Budějovice v hale Od. Vody výborně. V prvním setu byl stav 18:14, domácí zasmečovali, rozhodčí ukázal aut. 19:14? Bohužel ne. Trenér Aera ale požádal o videochallenge a děly se věci! Úspěšná video výzva znamenala bod pro domácí 18:15 a na servis přišel Kanaďan Chancy. Jeho plachtící servis nadělal na příjmu Jihostroje takovou paseku, že stav se zastavil až na 24:18 pro Od. Vodu. Nevídaná série na podání první set rozhodla.

Ve druhém setu zůstal na palubovce střídají Kriško a poradil si v těžkých pozicích. Jihočeši soupeři odskočili, žádný senzační obrat už nepřipustili. Argentinec Giraudo zpřesnil nahrávku, která zůstala dostatečně rychlá a rychlý byl také konec setu. Hvězdou zápasu se v průběhu stal už umiňovaný Kriško. "Soupeř dobře brání, my přestali dělat chyby, proto jsme skóre otočili," uvedl razantní univerzál, který ale v pravý okamžik umí použít i technický úder. Na příjmu hodně pomohl také střídající Michálek a postupně se karta dokonale otočila.

Jihostroj vyhrál 3:1 na sety, o tom, na jakém místě skončí po základní části, se rozhodne až v posledním utkání 4.3. kdy do Č. Budějovic přijede Příbram. Teď Jihostroj míří na Final Four Českého poháru do Kutné Hory.

Od. Voda - Jihostroj ČB 1:3 (19, -18, -19, -23), rozhodčí Kavala, Kovář. Jihostroj ČB: Giraudo, van Schie, Polák, Ondrovič, Licek Stojlovič - libero Kryštof (Kriško, Michálek, Sedláček, Piskáček).