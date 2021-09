Během víkendu se na discgolfovém hřišti v českobudějovickém parku Stromovka uskuteční mistrovství České republiky v discgolfu, kterého se bude účastnit přes sto českých špičkových hráčů.

Discgolf hráče baví, dorazili na hřiště do Stromovky. Foto: Deník/ Tomáš Šustek | Foto: Deník/Kamil Jáša

Organizátorem MČR je místní spolek Budweis Discgolf Club, který v DiscGolfParku Stromovka pořádá turnaje od roku 2018. „Od počátku bylo hlavním cílem pořádat turnaje na vysoké úrovni a právě díky kvalitě turnajů, bylo spolku přiděleno pořadatelství Arkance Systems mistrovství České republiky 2021,“ říká předseda Budweis Discgolf Clubu Tomáš Šustek. "Mistrovství České republiky je turnaj nejvyšší kategorie u nás s garantovaným prize money šedesát tisíc korun a to ve třech kategoriích - muži, ženy a junioři do osmnácti let."