Naposledy se plnohodnotné mistrovství (za účasti všech členských států) konalo v předcovidové době, v roce 2019. "Konkurence byla letos obzvlášť vysoká," shodly se trenérky. Ve věkové kategorii Senior se sešly špičky evropského twirlingu, celkem 22 závodníků. "Muselo být pro porotu velmi těžké hodnotit a porovnávat výkon dívek a chlapců." V této kategorii soutěží všichni dohromady. "A navíc chlapci mají jiný styl vystupování než dívky. Právě chlapci byli největšími rivaly."

Veronika Kadlecová závodila ve své kategorii jako jedna z posledních a čelila velkému tlaku. Věděla, že její největší soupeři předvedli sestavu bez chyb a sklidili velké ovace. "Nicméně ji to nerozhodilo a svou choreografii zvládla taktéž bez chyby. Pak už rozhodovaly jen malé detaily."

Výsledek byl ohromující. "Téměř nečekaný." Veronika popáté v řadě obhájila titul mistryně Evropy v disciplíně Solo ShowTwirl (sólo s hůlkou a rekvizitami). Celkově je to její sedmý nejvyšší titul v rekvizitových disciplínách. Na 2. místě skončil Alexej Bernard z Francie (mistr světa v twirlingu 2022) a 3. příčku obsadil Benjamin Iličić (finalista soutěže Chorvatsko má talent 2019). "Všichni tři sklidili od publika standing ovation." Oba zmínění twirleři patří mezi elitu ve svých zemích. Do oceněné Top 6 se dostaly ještě tři dívky z Nizozemska.

Mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem čtrnáct členských států: Anglie, Itálie, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Nizozemsko, Lucembursko, Belgie, Norsko, Německo, Slovinsko, Rumunsko, Moldavsko a Česká republika.

"Veronika kromě hůlky cvičila s gymnastickými obručemi a dragon staffem. Tato náčiní vyžadují zvláštní přípravu a trénink, kterému se věnovala především v covidové pauze. Spolupracuje s cirkusovým artistou Amitem Kenigem z Izraele."

Teď Veroniku čekají přípravy na novou sezonu a na dubnové mistrovství Evropy v twirlingu, které se uskuteční opět v Itálii.

Letošní sezona byla bohatá na mezinárodní soutěže, Veronika Kadlecová reprezentovala Česko na ME ve Francii, na Evropském poháru ve Španělsku, na mistrovství světa v Nizozemsku a na ME v Itálii. "Děkujeme všem sponzorům, především Jihočeskému kraji a Městu České Budějovice za podporu, bez které by se tato cesta nemohla uskutečnit," vzkazuje za Statlette České Budějovice Věra Kadlecová.