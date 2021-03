Ve Žraločí zátoce v Ledenicích se přesně za 100 dní bude hrát mistrovství Evropy v softbalu. Na jih Čech "doplují" ta nejlepší evropská sousta - nejkvalitnější týmy.

Jak aktuálně vypadá povrch hřiště v Ledenicích?

„Nic moc. Počasí nám právě teď příliš nepřeje. Navíc je lockdown, na hřiště chodí hráči individuálně.“

Softbal je týmový sport, sám voják v poli souhru nenatrénuje. „To se nedá nic dělat, dodržujeme všechna opatření, hráči individuálně pracují na kondici,“ dokumentuje prezidentka klubu, že Žraloci současnou situaci nepodceňují, berou ji vážně. „Hřiště je podmáčené,“ prohlíží si prostor, kde v červnu budou soutěžit nejlepší evropské týmy.

Šampionát se odehraje přesně za 100 dní.

„Trochu začínáme vnímat nervozitu, mistrovství Evropy se blíží, všechno by bylo ještě lepší, kdybychom přesně věděli, pro koho turnaj děláme. Pro diváky? Bez diváků: S testy? Bez testů? To teď přesně nevíme.“

Stoprocentní důraz kladou pořadatelé na spokojenost jednotlivých týmů. „Budujeme zóny. Hygienická bezpečnostní opatření nám přesně určují, co se smí, co ne, jak a kde se hráči budou při turnaji pohybovat.“

Aktuálně má Hana Korčáková na svém stole přesně dvanáct přihlášek.

Do Ledenic, a také do S. Ústí by měl dorazit tucet renomovaných evropských družstev. „Máme všechno zajištěno tak, aby se šampionát uskutečnil, trochu mám obavy, pokud neklesnou čísla nakažených, může se stát, že se některé státy odhlásí, to ale všechno ukáže až čas.“

Podle Hany Korčákové, která je vždy naladěná na optimistickou notu, bude český tým patřit k favoritům. ME v softbalu mužů se uskuteční popatnácté v historii. Desetkrát se české barvy radovaly ze zlata. „Reprezentace je připravená opravdu velmi dobře, silný tým už byl nachystaný loni, kdy se mělo mistrovství Evropy konat v původním termínu, věřím, že český tým letos obhájí zlaté medaile.“

Přímo v akci budou také hráči z jihu Čech.