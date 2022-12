"Posledních šest let jsme byli zvyklí, že muži i ženy získali v obou extraligách České republiky medaile." A to se v roce 2022 nepovedlo. Jen pro osvěžení paměti:

Ženy: 2016 2. místo, 2017 mistryně ČR, 2018 mistryně ČR, 2019 mistryně ČR, 2020 3. místo, 2021 3. místo.

Muži: 2016 3. místo, 2017 2. místo, 2018 3. místo, 2019 mistři ČR, 2020 3. místo, 2021 mistři ČR.

A proč to v roce 2022 medailově necinklo? "Letos nastala jiná situace, jednak došlo k částečné hráčské obměně, ale především je špička českých extralig velice vyrovnaná," vysvětluje Hana Korčáková. "Zejména u mužů z první šestky může vyhrát jakýkoli tým."

Dokladem toho bylo, že ani jeden loňský finalista neprošel do semifinále soutěže. V ženách poslední tři roky kraluje tým Joudrs Praha a Ledenickým navíc chyběla nadhazovačka Veronika Pecková. A to bylo pochopitelně hodně znát. "Měla letos angažmá v italské nejvyšší lize," konstatovala prezidentka klubu. "Každopádně obě pátá místa jsou důkazem kvalitního extraligového standardu, uvidíme, co přinesou další roky."

Velkým úspěchem ledenických barev je už druhé vítězství mužů B ve 2. nejvyšší soutěži ČR. "Jako béčko sice nemohou postoupit do vyšší soutěže, ale je tu skvěle odvedená práce v přípravě mladých hráčů pro nejvyšší soutěž."

Ženy B letos odehrály také úspěšnou sezonu a během roku se výkony stále zlepšovaly. "Zejména starší hráčky, maminky mladých hráček, se významně během sezony zlepšily ve všech dovednostech."