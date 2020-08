Každý rok tráví v Sušici, kde se v HESU kempu věnuje začínajícím atletům. „Ani nezlobí,“ pousmála se nad naším prvním dotazem.

V roce 2013 čeští i zahraniční komentátoři nešetřili superlativy. Zuzana Hejnová v Diamantové lize byla superhvězdou. Královnou disciplíny 400 metrů překážek.

Sympatická slečna prožívala skvělé období. Triumfální jízdu na světové atletické scéně zakončila vítězstvím. Ze třinácti závodů neprohrála ani jeden. Celkové pořadí Diamantoví ligy vyhrála také o dva roky později.

Mimochodem, čeští turisté, kteří dorazí do Finska, Norska nebo Estonska musí do karantény. Švédska, a právě tam se závod Diamantové ligy běžel, se to naštěstí netýkalo. „Nedotklo se to ani našeho přípravného kempu v Sušici,“ poznamenal manažer atletického soustředění Jan Žalud, který v Sušici pomáhal zajišťovat tréninky, vybavení, vlastně všechno. „Jsme tady moc spokojení, protože se na hlavním fotbalovém hřišti upravuje trávník, jsme na školním, nic nám tady nechybí.“

Přímo na téma atletika – soustředění – děti – Covid 19 uvedl: „Program jsme vzhledem k pandemii upravovat nemuseli, jedeme podle toho, co potřebujeme, není nic, co bychom museli nějak extra omezovat, nic jsme kvůli Covidu-19 speciálně neupravovovali.“

Dokonce i počet sportovců, kteří do Sušice dorazili, je podobný letům předcházejícím. „Každý rok se to trochu mění, rozdíly jsou v tom, jak se děti namixují, první turnus byl úplně přeplněný,“ připomíná Žalud úvodní pasáž atletických prázdnin, kdy k Otavě dorazilo padesát nadšených dětí.

A závěr prázdnin?

„Teď tady máme přesně polovinu, je tu pětadvacet účastníků, pro nás je to trošku volnější turnus, zase si program užíváme jinak.“Jako se mění počet dětí, proměňuje se i atmosféra letního soustředění. „Každý kemp je trochu jiný,“ přikyvuje Jan Žalud. Zuzana Hejnová si s dětmi v Sušici, kam dorazili atleti z celé ČR, vyprávěla, ukazovala jim nejrůznější cviky, skákala s nimi do dálky, opravovala je.

A hodně chválila. „Rozhodně můžu teď být víc v klidu, než kdyby byla olympiáda,“ hledala fenomenální překážkářka klady na odložení OH v Tokiu. „V červencovém turnusu, kdy jsme už byli v Sušici, to bych se potřebovala připravovat na Tokio, nemohla bych se tady dětem věnovat tak, jako letos,“ uvažovala. Užila si nejen červencový, ale i srpnový termín prázdninového atletického kempu. „Všechno zlé je pro něco dobré,“ vrátila se k odložení OH 2020. Už teď ale velmi usilovně přemýšlí nad tím, jaký zvolí model přípravy pro letní olympijské hry v roce 2021.

Poletí zase na jih Afriky? „Pokud to situace dovolí, tak bychom na podzim do Jihoafrické republiky letěli určitě rádi, možná bychom se tam vydali i potom v zimě.“ Zuzana Hejnová chce na africkém kontinentu prožít co možná nejdelší časové období. „Místní prostředí mi opravdu hodně svědčí, je znát, že letos jsem tam nemohla trávit tolik času a tolik tréninků, jak jsem zvyklá.“ Jenomže… Zatímco Covid-19 atlety v Sušici nezastavil, v mezinárodním měřítku je to složitější. „Uvidíme, jaké budou možnosti na podzim,“ sleduje atletka omezení, která souvisejí s výskytem nového typu koronaviru.

Kemp v Sušici proběhne i za rok. Jen se česká reprezentantka bude muset trochu přizpůsobit olympijskému programu. „Termíny jsou pevně dané, budou podobné jako letos, tím, že i olympiáda bude ve stejném termínu, nemělo by se nic měnit.“ Možná to budou její poslední OH v kariéře, je tedy docela logické, že za rok boji o olympijskou medaili podřídí česká atletka absolutně všechno. „Možná se tady na kempu v Sušici jenom otočím, zajedu sem na pár dní, s dětmi tu asi nebudu mít možnost být celý týden, ale určitě se přijedu podívat, i když olympiáda bude,“ slíbila.