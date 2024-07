Přinášíme další díl Podcastu Deníku z jižních Čech, tentokrát s kandidátkou a lídryní koalice STAČILO! Kateřinou Jirousovou. Lékařka, ale také maminka tří malých dětí a také zastupitelka města Soběslav, vyprávěla o tom, jak by skloubila lékařskou praxi a péči o děti s prací na kraji, potažmo s prací a postem hejtmanky. Práce praktické lékařky pro dospělé ji velmi baví a naplňuje, nerada by ji opustila.

„Navíc jsem to slíbila i svým pacientům, že se své práce nevzdám. Myslím, že by to ani nebylo vhodné, protože lékařů máme málo,“ řekla Kateřina Jirousová a dodala, že na práci v krajském zastupitelstvu je připravena a jako krajská zastupitelka by se ráda věnovala hlavně zdravotnictví a sociální politice.

Další Podcasty Deníku z jižních Čech najdete ZDE>>>

close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Hostem podcastu Deníku z jižních Čech byla MUDr. Kateřina Jirousová, DiS.

Podívejte se, poslechněte si náš Podcast Deníku z jižních Čech, ve kterém byla hostem lékařka Kateřina Jirousová.

Pavla Mynářová