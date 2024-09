Politická inzerce

Rozvoji cestovního ruchu v Jihočeském kraji se věnujete přes osm let. Co se zde v této oblasti zlepšilo?

Destinační společnost jsme zakládali v roce 2015. Od února 2016 jsme začali fungovat v rámci Jihočeského kraje. A za tu dobu si myslím, že se to výrazně posunulo. Hezky je to vidět, dejme tomu, na Vltavě. Měli jsme plavební komory, ale chyběla nám tady doprovodná infrastruktura. Nyní máme různá mola, ať už jsou to koupací, nebo kde je možné zastavit s lodí. U turistických cílů jsme udělali právě mola, aby tam bylo možné zastavit. Připravili jsme i ferratu na Hluboké pro návštěvníky i pro místní, kam můžou během volných chvil vyrazit.

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Hostem podcastu Deníku z jižních Čech byl lídr kandidátky sociální demokracie Tomáš Polanský.

Kandidujete za sociální demokracii a mě by zajímalo, jaký konkrétní dopad očekává sociální demokracie od zavedení krajského hypotečního fondu a jaké výzvy tam jsou?

Bydlení je současný problém republikový a my navrhujeme možnost, co by mohlo pomoct Jihočechům. Je to fond, který by mohl podobně jako investiční fond a jiné podpory pomoct mladým rodinám získat vlastní bydlení nebo alespoň bydlení nájemní. Pokud se sem nějaká rodina nastěhuje, měla by mít podmínky, aby zde zůstala. Může to být někdo z oblasti medicíny, vědy, učitelů a podobně. A to nám zase může pomoct rozvíjet oblasti, kde máme problém. Je to myšlenka, kde jsme se inspirovali v rámci Švýcarska, kde tento model funguje. Je to určitě aplikovatelný a realizovatelný i na úrovni kraje.

Mladým rodinám bychom v začátku chtěli pomoct se splátkou úroků z hypotéky, pokud na ni dosáhnou. To znamená, že oni by si opravdu spláceli ten svůj byt a kraj by jim pomohl s tím úrokem. Chtěli bychom pomoci takhle nějakým 1000 rodinám každý rok.

Sledujte náš podcast, kde host Tomáš Polanský hovoří o tom, co trápí Jihočechy, o dopravě i o tom, jak nalákat do našeho regionu nové lékaře…

