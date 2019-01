České Budějovice /AKTUALIZOVÁNO/ – Budějovický Budvar, n. p. chce ukončit reklamní aktivity spojené s propagací značky Budweiser Budvar v rámci české hokejové extraligy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Podle Petra Samce, tiskového mluvčího Budvaru, je to z důvodu závažného porušení smlouvyze strany společnosti BPA sport marketing a.s. (dále jen BPA). "Značka Budweiser Budvar podporovala českou hokejovou extraligu dlouhodobě – od roku 2003, tedy devět sezón. Poslední vývoj na stadiónu v Brně však zásadním způsobem zasáhl do práv Budějovického Budvaru, která byla smlouvou o reklamě garantována," uvedl Petr Samec. Proto se pivovar rozhodl odstoupit od Smlouvy o reklamě.

„Závažným porušením smlouvy a tedy i důvodem pro odstoupení od smlouvy je skutečnost, že BPA nám v této sezóně nezajistila exkluzivní prodej našeho piva na hokejovém stadionu v Brně. Do projektu spojení značky Budweiser Budvar s hokejovou extraligou jsme přitom vstoupili především proto, abychom mohli budovat přímý vztah fanoušků k naší značce. Podávání našeho piva během hokejových utkání je pro nás klíčové a žádná jiná reklamní aktivita pro nás nemá srovnatelnou hodnotu," přibližuje důvody pivovaru pro odstoupení od smlouvy Petr Samec. Dodal, že Budvar považuje odstoupení od smlouvy za uzavřenou věc.

Smlouva o reklamě podle pivovaru zanikla tím, že agentuře BPA dal informaci o odstoupení od smlouvy.

Podle některých informací se ale agentura ještě pokusí s Budvarem jednat.

Podle médií dal Budvar za devět let do hokejové extraligy částku v řádech desítek milionů korun. Tiskový mluvčí Budvaru ale odmítl tuto informaci komentovat. Nechtěl se ani blíže vyjádřit ke smlouvě a k jejím podmínkám s tím, že za pivovar už bylo vše důležité sděleno.

Ukončení smlouvy s BPA se nijak nedotkne dlouholeté podpory hokeje v Českých Budějovicích ze strany pivovaru. Budějovický Budvar bude i v této sezóně hlavním partnerem klubu HC Mountfield a pokračovat bude i spolupráce s Městem České Budějovice. Českobudějovický hokejový stadion tak i nadále ponese název Budvar aréna.

Podle ČTK si vedení Brna žádné problémy nepřipouští. "Nechceme to komentovat. Smlouvy s BPA máme v pořádku," řekl majitel klubu Libor Zábranský ČTK. Od nové sezony ale v Kajot areně, domovském stadionu Komety, čepují jiné pivo než Budvar. Místní pivovar se totiž stal generálním partnerem hokejového klubu, Zábranský po oznámení spolupráce uvedl, že klub získal výjimku a Budvar v areně nemusí čepovat.

To potvrdila i předsedkyně představenstva BPA Jana Obermajerová. Smlouva jednotlivých klubů s marketingovým partnerem jim to totiž dovoluje. "Je to složitý problém. Kluby mohou výjimky využívat a některé tak i učinily," řekla Obermajerová ČTK.



Budvar byl podle Obermajerové o situaci v Brně informován, ale nakonec se rozhodl smlouvu s BPA vypovědět. I on na to měl právo, protože jeho dohoda s marketingovou společností to dovolovala. "Je to pro nás velice nepříjemné. S Budvarem jsme spolupracovali dlouhodobě a začali jsme jednat i o nové smlouvě," uvedla Obermajerová. Stávající kontrakt by vypršel na konci této sezony.