Budvar spustil novou linku na plechovky. Za hodinu jich naplní až 50 tisíc

Budějovický Budvar, národní pivovar, za přítomnosti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly v úterý 29. března slavnostně uvedl do provozu novou linku na stáčení piva do plechovek. Ta naplní až 50 tisíc kusů plechovek za hodinu a jako jedna z prvních v České republice je balí do papíru.

Budvar spustil novou linku na stáčení piva do plechovek. | Foto: Archiv Budvaru