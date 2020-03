Situace se v tomto ohledu ale lepší. V úterý dopoledne například ve velešínské prodejně Penny Marketu se většina zákazníků už snažila chránit. „Moc plno v prodejně nebylo,“ podělil se o své postřehy Stanislav Kysela. „Část lidí měla roušky, část nějakou šálu, pár lidí nemělo nic. Všichni prodavači jsou ale vybaveni rouškami i rukavicemi.“ U kasy visí upozornění, aby zákazníci dodržovali ve frontě mezeru dlouhou minimálně dva metry, u pečiva je doporučení, aby lidi důsledně používali rukavice, sáčky, kleště a nedotýkali se pečiva rukama. Přitom veškeré vybavení je u pečiva k dispozici.

Zboží je všude v prodejnách potravin dostatek. Na dodržování pravidel dbají rovněž v českokrumlovské prodejně Tesco. „Vzhledem k novým opatřením důrazně žádáme všechny naše zákazníky o důsledné dodržování základních hygienických návyků a osobní hygieny,“ přitakal mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček. „Stejně tak k zachování odstupu nejméně dva metry při kontaktu s ostatními osobami v celém prostoru obchodu.“ Při nákupu nebaleného pečiva i zde platí, že je nutné vždy použít jednorázové plastové rukavice. A pro platbu nákupu využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk. „Tyto informace zákazníkům sdělujeme prostřednictvím rozhlasu a informačních tabulí na obchodě. Na dodržování pak dohlíží zaměstnanci i ostraha obchodu,“ doplnil Václav Koukolíček.

Z pondělka na úterek skutečně nastala změna v chování lidí. To potvrzují v českokrumlovském Supermarketu Terno. „Dneska se to zlomilo,“ souhlasil vedoucí prodejny Luděk Švarc. „Více než polovina zákazníků má zakrytý obličej rouškou, šálou či šátkem. A vzhledem k tomu, že nával a nákupní horečky už pominuly, mohou lidé i v pohodě dodržovat patřičné rozestupy mezi sebou.“

Stejná opatření jako ostatní hypermarkety zavedla českokrumlovská prodejna Lidl.

"Již dříve jsme také uzavřeli zákaznické toalety a snažíme se zajistit i další možnosti preventivní ochrany zákazníků i zaměstnanců," doplnila mluvčí Zuzana Holá. "Jedná se například o umístění dezinfekčních prostředků ve vstupu do prodejen. Realizace tohoto opatření však vzhledem k nutné instalaci ve všech prodejnách bude ještě nějakou dobu trvat." Další opatření budou následovat podle vývoje situace.

"Současná situace je extrémně náročná i pro naše kolegy v prodejnách, kteří ale dělají vše, co je v jejich silách a za což jim moc děkujeme," vyzdvihla Zuzana Holá. "Poskytli jsme jim na všechna pracoviště včetně pokladen dezinfekční prostředky a celoplošně je proškolili ohledně dodržování hygienických zásad. K posílení imunity mají k dispozici ovoce a obdrželi také vitaminové doplňky. Kromě toho také nabíráme brigádníky na výpomoc jak do prodejen, tak i logistických center, abychom našim zaměstnancům tuto náročnou situaci alespoň trochu odlehčili a zajistili jim alespoň minimální odpočinek."

Jaká je situace na Písecku?

Město se začíná vylidňovat, lidé jsou ohleduplní a stále častěji nosí roušky či šátek. To potvrzuje majitelka Lékárny u Floriána v Písku. "Včera byl větší provoz, dnes je to lepší. Nejčastěji se lidé ptají na roušky a gely, ale všechno jsme vyprodali. Do konce týdne snad přijde další zboží. Chodí také hodně s elektronickými recepty," popisuje lékárnice s tím, že vyprodané jsou také bezkontaktní teploměry, které budou až v květnu, a dochází paralen.

Zákazníci jsou ale ukáznění. "Chodí po jednom a když jich přijde víc a požádáme je, aby ostatní počkali venku, poslechnou. Máme všude informační letáky, které čtou. Dodržují rozestupy a stále víc lidí nosí roušky nebo aspoň šátky či jinou ochranu obličeje. Musím Písečáky opravdu pochválit," pokračuje Lenka Bártová. Pracovnice lékárny nosí roušky a snaží se nesahat například na mobily s recepty.

Každým dnem je znát větší zodpovědnost lidí. Ještě o víkendu neměl při vstupu do obchodu roušku téměř nikdo, v pondělí jednotlivci a v úterý už si obličej, jak to jde, chrání celkem velká část obyvatel. "Když jsem byla v Rossmannu, všichni mezi sebou dodržovali rozestupy. Viděla jsem paní, která si při vstupu do prodejny nasadila šátek přes obličej i jednorázové rukavice. Prodavačky mají roušky, v lékárnách dokonce roušky i rukavice. Například v masně ještě v pondělí prodavačky roušky neměly, ale dnes si chrání obličej aspoň papírovými utěrkami. Roušky jim prý přijdou zítra," popsala v úterý situaci v centru města žena, která zde pracuje.

Milevsko bylo celkem vylidněné, některé obchody včetně vietnamských měly na dveřích cedulky "Zavřeno" a v těch otevřených, jako je například drogerie dm, pekárna či masna, byli maximálně jednotlivci. V Penny také žádný nával nebyl, lidé od sebe udržovali u pokladen odstup. V prodejně masa a uzenin v objektu Penny měly prodavačky roušky. "Podle toho, co jsem slyšela od manžela, který nakupoval o víkendu v Praze, jsem moc příjemně překvapená, že tady žádné davové šílenství není," okomentovala zdejší situaci nakupující Ivana Štemberková.