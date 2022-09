Za vším stojí teprve čtyřiatřicetiletá Jitka Sauvage. „Je to krásné. Až mě to překvapilo,“ řekla v červnu při převzetí ceny. Hlavní pilíře úspěchu vidí nejen v neobvyklé lokalitě právě v srdci přírody, ale také v přátelském přístupu k hostům. „Chceme, aby se u nás lidé cítili příjemně, důležitá je pro nás vlídnost a vstřícnost,“ dodala majitelka bistra, ve kterém pracuje dohromady dvacet tři lidí včetně tří kuchařů.

Za zrodem bistra stála spíše náhoda. Strýc majitelky Jitky vlastnil dlouhá léta kemp u rybníka, kde se Jitka odmala pohybovala. Součástí byl i bufet s nabídkou tradičních utopenců či klobásek. Když pak strýc nabídl Jitce kiosek k provozování, rozhodla se příležitost využít.

„Strejda a jeho žena provozovali kiosek dvacet let a už z toho byli unavení. My jsme se s přítelem pohybovali v gastronomii, a tak jsme si řekli, že to zkusíme,“ vyprávěla Sauvage s tím, že ze začátku nabízeli klasické kioskové pochutiny. „Hodně jsme s přítelem cestovali po Austrálii, Asii, Francii a o tamější gastronomii jsme vyprávěli. Věděli jsme, že lidi zajímá, co jsme se tam naučili, chtěli to ochutnat, a tak se zrodila dnešní podoba Divokýho bistra,“ uvedla.

V Divokým bistru u jihočeského rybníka vás vezmou na cestu kolem světa.Zdroj: Se svolením Jitky Sauvage

Po šesti sezonách z tradičního českého bistra udělala se svými kolegy netradiční koncept s francouzskou i další světovou kuchyní. Lidé si tu mohou přes léto vychutnat výborné polévky, masa, ryby, mořské plody, vegetariánská jídla. Nechybí ale ani tradiční francouzské pochoutky jako šneci nebo žabí stehýnka.

Jak ale sama Jitka dodává, značný podíl na tom, že v bistru dělají něco výjimečného mají Jihočeši, kteří si k nim našli cestu. „Je třeba říct, že jsme měli dobrou výchozí pozici. Lidé sem byli naučení chodit. Místní lidé jsou však otevřeni i tomu dát si něco jiného než třeba smažák, takže jsme začali vařit trochu jiná jídla, lidé sem na ně chodili, pak se to rozkřiklo a už to jede,“ řekla s úsměvem na tváři.

Samostatnou kapitolou jsou dezerty, které právě Jitka tvoří. „Dva roky jsem dělala cukrářku v Alcronu. Peču vlastně celý život,“ dodala. Důležitou složkou nejen při pečení jsou dle jejích slov kvalitní suroviny. Na ty si v Divokým bistru skutečně potrpí. „Chceme, aby to bylo to, co to má být, žádné napodobeniny, takže worcester je skutečný worcester. Snažíme se zásobovat kvalitními věcmi,“ řekla Jitka Sauvage.

Žádné „větší“ plány s bistrem ale zatím nemá. „Pro nás je prioritou, aby byli spokojeni naši zákazníci. To je nyní nejdůležitější,“ dodala majitelka Divokýho bistra