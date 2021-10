O společnosti dm drogerie markt Česká republika: Společnost dm drogerie markt s.r.o. v České republice zahájila činnost v roce 1992 jako 100% dceřiná společnost dm drogerie markt GmbH Rakousko. V roce 1993 otevřela svou první prodejnu v Českých Budějovicích. Společnost sídlí v Českých Budějovicích. Svých 239 prodejen zásobuje po celé České republice ze svých logistických center v Jihlavě a Divišově. Jednateli společnosti jsou Gerhard Fischer, Martina Horká a Markéta Kajabová. Celkem v dm pracuje 3 534 spolupracovníků. V obchodním roce 2019/2020 vykázala dm v České republice obrat ve výši 11 483 mld. CZK a upevnila tak své postavení jedničky na trhu specializovaných drogerií. Na trh uvádí mimo jiné dm značky Balea, alverde přírodní kosmetika, babylove, Mivolis, Denkmit, SUNDANCE, Visiomax, dmBio, trend IT UP či nejnovější SEINZ.

Nově bude etablováno širší vedení společnosti, které se rozroste o další tři členy. Do širšího kruhu vedení nově patří manažerka sortimentu Michaela Zikmundová, manažer komunikace Jiří Peroutka a manažer IT Josef Razím.

„Velmi si vážíme práce, kterou Gerhard Fischer v dm odvedl. Představuje pro nás závazek do budoucna – pokračovat v jeho odkazu a udržet dm na špičce českého drogistického trhu. Děkujeme za jeho příkladné vedení prosperující společnosti a přejeme hodně štěstí i v další životní etapě,“ uvádí jednatelky Martina Horká a Markéta Kajabová.

Z pozice předsedajícího jednatele dm drogerie markt, která sídlí v Českých Budějovicích, odchází k 30. září 2021 Gerhard Fischer. Rozvoji společnosti dm se věnoval téměř 40 let, u zrodu jedné z nejoblíbenějších drogerií na českém i slovenském trhu a současné jedničky na drogistickém trhu stál takřka od samého počátku.

