V srdci Českých Budějovic vznikají lyžařské šampionky – lyže značky Head. Závod s dlouholetou tradicí a špičkovým know-how vyšle každoročně na světové sjezdovky okolo půl milionu párů. Letos slaví společnost 32 let působnosti na jihu Čech a připravuje se na další expanzi.

V Budějovicích sídlí společnost 32 let. Lyže tu vyrábí od roku 2002. | Foto: Se svolením společnosti Head

Milovníkům lyžování není třeba značku Head nijak zvlášť představovat. Její historie se začala psát už v polovině minulého století. Dnes na lyžích této značky jezdí po celém světě. Málokdo však ví, že tyhle designové krásky vznikají téměř všechny v Budějovicích.

Jak uvádí plant manažer budějovického závodu Robert Brugger, v jihočeské metropoli sídlí společnost dvaatřicet let. Lyže tu vyrábí od roku 2002. „Ročně odtud odejde okolo půl milionu párů lyží, v loňském roce jsme tu vyrobili dokonce sedmý miliontý pár,“ přibližuje Robert Brugger toto odvětví společnosti.

Na třicet komponentů

Vznikají tu lyže dvojího typu, které se odlišují výrobním procesem i materiálem. „První typ je konstrukčně i výrobně jednodušší, jelikož jako výplň má polyuretanovou pěnu. Druhý typ lyží vzniká takzvanou sendvičovou metodou. To znamená, že se skládá po jednotlivých vrstvách, které jsou zalisované,“ vysvětluje. Dohromady tvoří lyži až třicet komponentů.

Lyžařské technologie se výrazně mění. Ta největší proměna nastala se změnou carvingové technologie. „Dříve jsem musel lyže aktivně podporovat, aby zatočily, dnes stačí, abych se postavil na hranu lyže, a ona mi díky vykrojení sama kopíruje rádius a automaticky zatočí,“ poukazuje Robert Brugger na hlavní přínos, z něhož profitují především začátečníci.

V Budějovicích sídlí společnost 32 let. Lyže tu vyrábí od roku 2002.Zdroj: Se svolením společnosti Head

Proměnila se také délka lyží. Zatímco v minulosti měřily okolo dvou metrů, v současné době je průměrná délka lyží pro muže okolo sto šedesáti pěti centimetrů. Kromě těch klasických má společnost Head ve svém portfoliu i lyže na tak zvaný freeride nebo lyže na skialpinismus.

Head pomáhá k úspěchům

Že je Head úspěšná firma, dokazují i jména sportovců, kteří s firmou spolupracují. Kdo by neznal třeba zatím poslední vítězku světového poháru v lyžování Laru Gut-Behrami. Společnost podporuje v zimních sportech celkem sto dvacet tři vrcholových sportovců různých věkových kategorií v rozličných disciplínách.

V českobudějovickém závodě společnosti Head šlape všechno jako na drátkách. Podle Roberta Bruggera by to ale nebylo možné bez poctivosti a důrazu na kvalitu. „Neméně důležité je know-how a šikovní zaměstnanci. Právě lidé jsou pro nás nesmírně důležití. Jsme rádi nejen za ty, kteří jsou u nás dlouho, ale i za ty nové, které stále hledáme,“ říká. Momentálně jich zde pracuje okolo tři sta šedesáti.

Nová hala jako dárek

Společnost letos oslaví třicet dva let působení v Českých Budějovicích, a to už si zaslouží dárek. Ještě letos by tak měl být zahájen provoz v budově na Nemanické ulici, kam se přesune část stávající výroby. „Tady v Dobrovodské ulici tak vznikne prostor na nové brousicí stroje,“ řekl Robert Brugger s tím, že cílem je jednoznačně navýšení počtu vyrobených lyží. Dodal, že se jedná o investici v celkové výši patnáct milionů euro.