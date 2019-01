Jihočeské insolvence ze 13. prosince

České Budějovice – Krajský soud povolil částečný rozvrh v konkurzu Radka Hajtola, Nová Pec (28 INS 12818/2010). Věřitelé si rozdělí tři miliony. Podle konečné zprávy konkurzu Jany Šturmové, Dubné (28 INS 15142/2011), přišlo do podstaty z důchodu dlužnice 56 356 Kč a z daru dcery 390 093,13 koruny. To umožnilo uspokojit věřitele v plné výši. 2344,26 koruny se vrací dlužnici. Majetek Hedviky Přibylové, Písek (28 INS 19121/2011), byl zpeněžen za 16 534 Kč (plus záioha 40 000 korun). Na 15 věřitelů s pohledávkami za 3,9 milionu nezbylo.

Správce majetku ŽOS České Velenice CZ, a. s. (27 INS 15508/2010), může vydat zbytek výtěžku zpeněžení nemovitostí dlužníka ve výši 27,3 milionu finančnímu úřadu a VZP. Správce majetku Radka Hudáka, České Budějovice (26 INS 1897/2011), může prodat mimo dražbu nemovitosti včetně vodních toků dlužníka v Homolích nejméně za 850 000 Kč. Vrchní soud potvrdil rozhodnutí první instance o odmítnutí přihlášky pohledávky Moravského Peněžního Družstva ve výši dvou milionů korun do konkurzu Bytového družstva Tábor (28 INS 13362/2012) jako pozdě podané. Zahájená řízení: Josef Šoupa, České Budějovice (26 INS 31418/2012), Hana a Maurizio Caverzasi, Strakonice (26 INS 1898/2012). Soud zahájil řízení také s ConEx Continental Express CZ, s. r. o. v likvidaci, D. Dvořiště (27 INS 31279/2012), PM-Intrans, s. r. o. v likvidaci, Písek (27 INS 31291/2012), Real Print, spol. s r. o. v likvidaci, S. Ústí (26 INS 31278/2012), a vyzval věřitele k podání informace o případném majetku těchto dlužníků. Doplnit návrhy mají Leoš Mráz, Bechyně (27 INS 31400/2012), Iveta Škodová, Tábor (26 INS 31274/2012), Bohuslav Komzák, Petříkov (26 INS 31354/2012). Zálohu 30 000 Kč má složit EGÚ ČB, a. s. (28 INS 28887/2012). Povolená oddlužení: Karel Vontroba, Bechyně (26 INS 28678/2012, přezkum 1. února v 8.30), Zuzana a Václav Nedvědovi, Bavorov (26 INS 24588/2012, 25. ledna v 11.15). Oddlužení splátkami: Žaneta Doležalová, Písek (28 INS 19924/2012), Michaela a Karel Skřivánkovi, Sudoměřice u Bechyně (26 INS 7322/2012) – se 7500 z daru a smlouvy o důchodu, Radek Valeš, Chlum u Třeboně (28 INS 20790/2012) – s darem 3000 Kč, Miroslav a Marta Fáberovi, Milevsko (26INS 12027/2012) – včetně příspěvku na péči, Hana Cvikrová, J. Hradec (28 INS 21568/2012) – s darem 3200 Kč, Markéta a David Fodorovi, Číčenice (28 INS 6057/2012) – s darem 5000 Kč, Václav a Ludmila Slípkovi, České Budějovice (/28 INS 22525/2012) – s darem 3000 Kč, Karel Mácha, J. Hradec (26 INS 17999/2012), Jiří Lelek, Prachatice (26 INS 18487/2012), Jiří Pecha, Dačice (26 INS 16919/2012), Lenka Tylová, Klatovy (26 INS 17739/2012) – s darem 4200 Kč, Kateřina Okolitová, Tábor (26 INS 22215/2012) – z daru 3000 Kč, když ze sociálních dávek srážet nelze, Tomáš Dopita, Jistebnice (26 INS 16060/2012) – s darem 6000 Kč, Martin Šafář, České Budějovice (26 ÍNS15843/2012), Vlasta Zábranská, Dačice (26 INS 19740/2012) – s darem 800 Kč, Václav Dobeš, T. Sviny (28 INS 21180/2012), Hana Kubová, Strakonice (28 INS 19662/2012), Jitka Krejčová, Prachatice (28 INS 20892/2012) – s darem 2300 Kč, Jiřina Poláčková, Volary (27 INS 4727/2012).

Autor: Vladimír Majer