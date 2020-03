V malém jihomoravském městě má kavárničku pro zhruba dvacet lidí. Teď se pan Kamil bojí, že ho místo koronaviru zabije spíše infarkt. Má totiž vysoký tlak, v noci nespí a pořád myslím na to, že čeho zaplatí všechny své výdaje.

„Kvituji odložení zdravotního a sociálního pojištění, ale nic dalšího z nových opatření se mě netýká. A jít do půjčky je v této situaci sebevražda. Pomohla by podle mě spíš jednorázová a nevratná finanční injekce bez složitého papírování, něco jako úhrada ušlého zisku. Vždyť máme slavné EET, ze kterého se dá zjistit, jaké jsme měli touhle dobou příjmy loni a předloni a podle toho by šla ta náhrada vypočítat, “navrhuje Kamil řešení pro živnostníky, které by podle něj skutečně pomohlo.

Podobně to vidí i další živnostníci z celé republiky, kteří reagovali na otázky Deníku. Tatér z Mělníka Lukáš M. míní, že vládní pomoc formou pozastavení sociálního a zdravotního je hezké gesto, ale celkově je to dosti nedostatečná pomoc. „Nejvíce by nám pomohla denní kompenzace nákladů. Nebo aspoň finanční příspěvek, který by nám pokryl náklady na pronájmy a další potřebné věci,“ říká Lukáš M.

„Nájem za prostory, elektřina – to stojí hodně peněz. Chápu, že dělají, co mohou, ale jakou kompenzaci nám dají za minimálně měsíční ušlý zisk? A to nemluvím o nájmu doma, elektřinu, vodu… Z čeho tohle budeme platit?“ ptá se Zuzana K., majitelka solárií ve Valašském Meziříčí a v Novém Jičíně.

Živnostníci ve finanční nouzi

Finanční injekci formou mimořádné dávky například ve výši průměrného měsíčního platu by pro přežití potřebovali i další oslovení živnostníci. „Bez příjmu to nejde zvládnout,“ bojí se Alice M., lektorka angličtiny z Opavy. „I živnostník musí jíst a platit nájmy a zatím po veškeré pomoci státu je náš příjem díky karanténě 0 – to svědčí za vše,“ doplňuje Václav Koudela, majitel sportovního obchodu z Plzně.

Také předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek si myslí, že vláda v tomto směru postupuje pomalu, příliš opatrně, a hlavně nekomunikuje s podnikatelskou veřejností a nechává tak především malé podnikatele a živnostníky v nejistotě.

„Stále nám chybí jeden důležitý prvek – záchrana lidí ve finanční nouzi. Jde o lidi, většinou OSVČ, kteří propadli sítem záchranných opatření a nedostanou se k nim žádné peníze, jako jsou kurzarbeit, refundace mezd za zaměstnance v karanténě ani dávky na ošetřovné. Žádáme vládu, aby tyto lidi podpořila jednorázovým finančním příspěvkem v nouzi,“ upozorňuje Radomil Bábek.

