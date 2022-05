Jaký sport Vás nejvíce bavil, když jsem byl dítě? V dětství jsem neměl žádný nejoblíbenější sport, bavilo mě hrát cokoli, ale jelikož jsem se začal více věnovat fotbalu, u kterého jsem zůstal až do dnes, mohl bych říci, že to je můj nejoblíbenější sport.

Co děláte pro svoji kondici?

Pro svoji kondici dělám z mé strany maximum. Pravidelně posiluji, běhám, hraji fotbal, ale rád hraji i jiné druhy sportů. Snažím se hlídat si stravu a omezit alkohol, ale vysokoškolské večírky jsou občas náročné ?

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Nad touto otázkou jsem přemýšlel, a vybral jsem si fotbalistu, od kterého bych si vzal mnoho zkušeností. Tím hráčem je Erling Haaland. Líbí se mi jeho dravost pro hru, důraz v soubojích, a že se zastane spoluhráčů.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Červenou kartu bych dal hráčům, kteří hodně simulují, některé lidi to odradí od sledování fotbalu, a zanechává to špatný dojem. Další věc, za co bych dal červenou kartu, je, za zbytečné reakce na rozhodnutí rozhodčího, protože tím hráč nic nezmění, pouze pohorší týmu.

Co je pro Vás vítězství?

Vítězství pro mě znamená dobrý pocit odvedené práce a motivace do dalších výzev.