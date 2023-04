Dva obory zaměřené na energetiku připravuje v jižních Čechách Skupina ČEZ ve spolupráci s Jihočeským krajem a středními školami. Obor Svářeč a potrubář v jaderné energetice plánuje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hněvkovice otevřít od příštího školního roku. Naopak obor Elektroenergetika a elektrické stroje už od loňského září funguje na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické Dukelská v Českých Budějovicích. Svými kroky chce ČEZ zajistit dostatek kvalifikovaného personálu i pro další desítky let. „Temelín chceme provozovat ještě minimálně čtyřicet let, vedle toho jsou tady rozvojové projekty, jako například malé modulární reaktory. A to jsou věci, pro které potřebujeme kvalifikované lidi. A jestli dosud stačila spolupráce se středními a vysokými školami, tak teď potřebujeme jít ještě dál, konkrétně do cíleně zaměřených oborů,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.