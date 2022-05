Jaký sport vás nejvíc bavil, když jsem byl dítě? Od mládí jsem sportoval, dělal jsem atletiku, skok do dálky, za gymnázium jsem hrál volejbal a do svých devatenácti let jsem hrál fotbal za Jarošov nad Nežárkou. Při fotbale v okresním přeboru mi pak zlomili nadvakrát nohu a tím můj aktivní, organizovaný sport musel skončit.

Co děláte pro svou kondici?

Jednou týdně chodím na skupinové cvičení HEAT a když mi vyjde čas, tak jezdím na kole. Ale můj největší sportovní koníček je potápění, několikrát do roka se intenzivně potápím po celém světě.



S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Zahrát už teď asi s žádným (smích), ale mám spoustu kamarádů fotbalistů, se kterými rád posedím a popovídám. Třeba Tonda Panenka, Honza Berger, Láďa Hruška. Takový můj vzor, který jsem obdivoval, byl Argentinec Mario Alberto Kempes.



Komu byste dali červenou kartu a za co?

Panu Berbrovi a jeho kumpánům. Za co, to asi nemusím rozepisovat.



Co je pro vás vítězství?

Že tu není válka jako na Ukrajině…