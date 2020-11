Rok 2020 se na trhu s drogistickým zbožím nesl ve znamení řady změn. Snaha nakoupit vše na jednom místě s cílem omezit kontakt s ostatními zákazníky přesunula prodeje do větších hypermarketů. Více času stráveného doma se projevilo snížením spotřeby produktů péče o krásu. Prodejen v centrech měst a nákupních centrech se dotkla nižší návštěvnost a pokles frekvence dodávek ze strany některých dodavatelů vedl k dočasné nedostupnosti určitého zboží. I přes tyto nepříznivé důsledky pandemie se společnosti dm dařilo, což dokládá i nárůst obratu o 8,49 % na 11,483 miliardy CZK za obchodní rok 2019/2020

Prodejna dm drogerie. Ilustrační foto | Foto: dm drogerie markt

„Prodejci potravin a drogerie mohli na rozdíl od mnoha jiných obchodníků i během nejpřísnějších vládních opatření dál nabízet zboží každodenní potřeby. Agilita a velká soudržnost spolupracovníků naší společnosti umožnily velmi rychle prozákaznicky reagovat s ohledem na nové, neustále se měnící podmínky. K úspěšnému překonání tohoto nelehkého období přispělo i to, že jsme v průběhu krize mohli sáhnout na vytvořené rezervy a těžit z prozíravých investic, ať už do vybavení prodejen, výpočetní techniky, nebo do kvalifikace a samostatnosti spolupracovníků. Kromě toho nám pomohla také důvěra a loajalita našich zákazníků,“ ohlíží se Gerhard Fischer, jednatel společnosti dm, na uplynulý náročný rok.