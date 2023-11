Potkat se s klienty jinak než jen při obchodních záležitostech. Takový cíl si dali ve Vltava Labe Media (VLM). I proto už roky pořádají Snídaně s Deníkem.

V úterý 21. listopadu se v pivnici Budvarka v Českých Budějovicích uskutečnil další ročník Snídaně s Deníkem. | Foto: Deník/Klára Skálová

Budějovickou pivnici Budvarka v úterý 21. listopadu zaplnili zástupci jihočeských firem a institucí, aby se tu nejen seznámili s kolegy a případně navázali nové vztahy, ale aby se také dověděli něco o vydavatelství VLM. Dopolední program zakončila prohlídka národního pivovaru Budějovický Budvar. „Cílem je ukázat klientům, ať stávajícím nebo těm novým potenciálním, možnosti prezentace výrobků a služeb ve skupině vydavatelství Vltava Labe Media, případně nabídnout spolupráci s agenturou NeoMedia v rámci jiných media typů, které vydavatelství Vltava Labe Media ve svém portfoliu nemá,“ přiblížil cíl akce ředitel regionálního obchodu VLM František Olbert.

Účastníci se tak dozvěděli, že VLM provozuje 130 různých webů, vydává 70 Deníků ve 28 mutacích a 20 časopisů. V roce 2022 vydavatelství prodalo VLM celkem 23 174 460 výtisků výtisků novin a časopisů. „Ty akce se nám daří, klienti za námi přichází rádi. Zároveň vidíme, že jsme schopni odprezentovat jim daleko více produktů, než když se potkáme na jednotlivé schůzce,“ pochvaloval si akci František Olbert.

Šéfeditor pro jižní a západní Čechy Martin Tröster přiblížil, jak se v průběhu let proměnila práce redaktora. „Zatímco ještě před pár lety stačilo s trochou nadsázky, aby byl redaktor zvídavý a uměl skládat slova do srozumitelných vět, dnes už toho musí umět víc, musí být multimediální. To znamená být co nejrychleji v místě dění a ještě z toho místa referovat, natáčet video, dělat živý vstup,“ vysvětloval.

Jedním z hostů úterní Snídaně s Deníkem byla primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová, která na akci představila společný projekt redaktorů Českobudějovického deníku a města České Budějovice, a to projekt eSENce žen. „Oslovili jsme dvanáct žen, které mají spojitost s Budějovice, jsou buď rodačkami, nebo zde podnikají či pracují. Deník s nimi udělal rozhovory. Dámy se nechaly obléct naší módní návrhářkou Terezou Sabáčkovou, fotografka Gabriela Kalista je nafotila a vznikl kalendář na příští rok. Výtěžek z jeho prodeje věnujeme Krizovému centru pro děti a rodinu v Jihočeském kraji,“ uvedla primátorka.