České Budějovice – Krajský soud v říjnu zjistil úpadek občana S., zamítl jeho návrh na povolení oddlužení a na jeho majetek prohlásil konkurs.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

V návrhu dlužník žádal o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Uvedl v něm mimo jiné, že má vůči šesti věřitelům závazky v celkové výši 869 283 Kč, a že jeho průměrný měsíční příjem činí 18 700 Kč.



Soud zkoumal, zda dlužník návrhem nesleduje nepoctivý záměr. Konstatoval, že pan S. půjčky použil vesměs na zařízení bytu, na zakoupení auta a na osobní spotřebu. Půjčoval si i v roce 2008 a zejména v roce 2009. Ke dni podání návrhu měl z půjčky z 2. června 2009 nesplaceno 214 436 Kč, z půjčky z 21. srpna 218 479 Kč. Podle soudu dlužník při uzavírání těchto smluv musel vědět, že závazky nebude moci splácet. Nehradil z nich ani předchozí dluhy, které v začátku minulého roku činily asi 400 000 Kč. Krátce po srpnové půjčce, 9. září, také podal insolvenční návrh.

Druhá šance

Soud zdůraznil, že účelem oddlužení je poskytnout dlužníkovi „druhou šanci“ řešit finanční situaci, která ho jinak odsuzuje k celoživotnímu splácení dluhů. Osvobození od zbytku dluhů v případě splnění oddlužení má motivovat dlužníka k tomu, aby usiloval o co nejvyšší míru uspokojení svých věřitelů. V daném případě soud ale dospěl k závěru, že dlužník nesleduje návrhem na povolení oddlužení poctivý záměr, a proto jej zamítl.



Dlužník se odvolal. Namítal, že červnový úvěr byl konsolidací půjček, k níž přistoupil ve snaze snížit výši měsíčních splátek. Banka si z částky vyplatila čtyři jiné úvěry a on sám z toho žádné peníze neměl. Zmiňovaný nesplacený úvěr 214 436 Kč byl ze smlouvy uzavřené už půldruhého roku předtím, a v onom srpnu si bral toliko půjčku deset tisíc korun na doplacení předchozích závazků. Uznává prý, že do tíživé situace dostal vlastní hloupostí, ale to samo o sobě snad nelze považovat za nepoctivý záměr, uvedl. Své dluhy se do poslední chvíle snažil umořit. Až několik dní po uvedené poslední půjčce zjistil, že existuje institut oddlužení.

Výhody všem?

Vrchní soud v Praze především připomněl, že dlužníka možnost minimálního třicetiprocentního uspokojení nezajištěných věřitelů motivuje vyhlídkou osvobození od zbytku dluhů. Oddlužení je ve svém důsledku i ku prospěchu jeho věřitelů, pro něž je zpravidla výhodnější obdržet v kratším čase část pohledávky než v dlouhodobé perspektivě (mnohdy s vysokými náklady) vymoci pohledávku celou. I z celkového ekonomického hlediska je budoucí obnovení koupěschopnosti dlužníka žádoucím výsledkem, vypočetl Vrchní soud.



Zákon proto preferuje i u dlužníků nepodnikatelů řešení jejich úpadkové situace oddlužením. Teprve ukáže-li se posléze řádné splnění oddlužení neuskutečnitelným, je místa pro řešení dlužníkova úpadku konkursem, zdůraznil odvolací soud.

Typický případ

Rozebral zmiňované půjčky a úvěry dlužníka z let 2007 – 2009, jejichž splácení se ukázalo být nad jeho možnosti. Tak (a pravděpodobně i v důsledku jisté mladické nerozvážnosti a životní nezkušenosti) se dostal do dluhové pasti, která přivodila jeho úpadkový stav. Podle názoru odvolacího soudu jde o typový případ úpadku fyzické osoby - nepodnikatele, k jehož řešení je institut oddlužení určen. V odvolacím řízení bylo zjištěno, že dlužník před podáním návrhu čerpal jen jeden vyšší úvěr, který podobně jako desetitisícovou půjčku použil k zaplacení svých dluhů.



Odvolací soud tedy na rozdíl od soudu prvního stupně v dané fázi řízení neshledal dostatečné důvody pro závěr, že dlužník návrhem na povolení oddlužení sleduje nepoctivý záměr. Jinou věcí pak je, zda jeho návrh naplňuje i další podmínky zákona. Jejich zkoumáním se pak soud zabývá i po povolení oddlužení, a to v rámci posuzování, zda povolené oddlužení lze schválit či nikoli. Vyjdou-li po povolení oddlužení dodatečně najevo skutečnosti, pro něž je třeba návrh na povolení oddlužení zamítnout, soud rozhodne o neschválení povoleného oddlužení. S tím Vrchní soud v Praze vrátil věc krajskému soudu k dalšímu řízení.

Další insolvence

Krajský soud zahájil insolvenční řízení se společností Baba Jaga, spol. s r. o. v likvidaci, Svinětice (26 INS 1543/2010), a vyzval věřitele k podání informací o případném majetku nebo právních úkonech dlužníka. Zahájil také řízení s Flamm, s. r. o., Č. Budějovice (26 INS 1580/2010), a s ing. Jiřím Bučkem, Písek, místo podnikání Praha (27 INS 1553/2010). Marii Sladké, T. Sviny (27 INS 1593/2010), a Šárce Nedvědové, Vodňany (28 INS 1554/2010), uložil doplnit návrhy. Zastaveno bylo řízení s Vlastou Vicanovou, St. Město (28 INS 6987/2009), která neuhradila zálohu 40 000 Kč.



Oddlužení má povoleno Milan Michalec, Bernartice u Milevska (28 INS 891/2010). Z potvrzení správy sociálního pojištění je podle soudu zřejmé, že dlužník bude schopen zaplatit svým věřitelům během 60 měsíců alespoň 30 procent jejich pohledávek. Soudu také nejsou známy žádné skutečnosti, z nichž by mohl vyplývat nepoctivý záměr navrhovatele. Schůzka věřitelů bude 6. dubna v 10.45.