„Chceme je tvořit z materiálů, které jsou eco-friendly, budeme používat látky z recyklovatelné bavlny,“ podělila se o své vize Jihočeška, která momentálně žije v Londýně a kterou k činnosti inspirovala věta, již pronesla anglická bioložka zabývající se výzkumem primátů Jane Goodall: ,To nejmenší co mohu udělat, je promluvit za ty, co mluvit neumí.’

Zdroj: Foto: archiv Kateřiny Váchové

STOPKU JÍ VYSTAVIL KORONAVIRUS

Jenže i Káťa poznala na vlastní kůži, jak dlouhá může být nakonec cesta od představy k samotné realizaci. I její sny pozastavila loni v květnu pandemie koronaviru. „První měsíce byly těžké. Bylo obtížné sehnat jídlo, lockdown trval přes dva a půl měsíce. Bylo to náročné, hranice zavřené, Londýn se stal městem duchů. Nechtěla jsem ale plýtvat časem, chtěla jsem dělat něco produktivního,“ uvedla. A tak se vrhla na studium jógy. To také úspěšně ukončila a na podzim loňského roku založila YUGA Platform, která nabízí hodiny jógy přes aplikaci zoom.

Domky pro naše čtyřnohé mazlíky vyrábí už šest let

„Od ostatních se odlišujeme především tím, že jsme schopni nabízet jógu v několika světových jazycích,“ přiblížila Hlubočanda, která platofrmu založila se svou kamarádkou. „Ta mluví kantonsky, dále spolupracujeme s učitelkami jógy z Itálie, Turecka, Filipín a Indie,“ dodala Katka, která sama mluví kromě angličtiny také německy, francouzsky a teď i španělsky. „Hodiny španělštiny jsou rozhodně investice, ale věřím, že do jazyků a vzdělání se vyplatí investovar vždy. Musím říct, že díky znalosti jazyků se lépe orientuji ve světě a v různých situacích a disciplínách. Každá kultura vnímá svět trochu jinak a porozuměním jazyku nám dovolí do daného vnímání lehce proniknout,“ myslí si.

STUDIUM V LONDÝNĚ

Jestli něco této sympatické Jihočešce nechybí, pak je to odvaha. Aby pronikla do světa financí, marketinku a businessu, neváhala opustit rodnou zemi a odjela studovat do Londýna. „Brala jsem to jako příležitost naučit se, jak věci fungují na mezinárodní úrovni, zároveň poznat lidi z různých koutů světa a v neposlední řadě se naučit jazyk na úrovni rodilého mluvčího,“ vysvětlila Kateřina Váchová s tím, že poznatky sbírala i při svých cestách do zahraničí.

„Všude, kde jsem byla, jsem se snažila vnímat, co se prodává, jak zde lidé přistupují k přírodě. Opravdu nebylo dne, kdy bych nad něčím nepřemýšlela, nebo si nedělala malé ‚výzkumy‘ ve své hlavě. Nikdy jsem o cestování nesmýšlela jako o dovolené. V poslední době často slyším, že bych jako ekologická aktivistka měla upustit od létání, ale bohužel, létání nezamořuje naši planetu ani zdaleka tolik, jako například odpad jídla, používání lednic anebo produkce rýže. Ale bylo by skvělé, kdybychom my lidé dokázali vymyslet ve vztahu k přírodě přátelštější způsob cestování,“ řekla Kateřina Váchová, která se o své zkušenosti dělí s posluchači také při různých přednáškách a workshopech.

Nejdříve strach, pak naštvanost. Teď mezi živnostníky převládá zoufalství

BEZ RODINY BY TO NEŠLO

Největší výzvou je pro Káťu dle jejích slov zakládání společnosti v zemi, ve které nemá s podnikáním absolutně žádné zkušenosti. „Hodně věcí se musím učit za pochodu, obzvlášť pokud je mým cílem mít co nejnižší náklady,“ řekla rozhodně slečna, jejímž největším fanouškem je její rodina. „Moji rodiče jsou skvělí, vždycky se na ně mohu obrátit a celý život mě podporovali, bez nich bych nikdy nebyla tam, kde jsem – například v Londýně. Moc si jich vážím. A taky mám úžasného přítele nebo bráchu, ten je asi mou největší oporou, mohu mu říct naprosto cokoli a vím, že mě pochopí, i kdyby měl někdy třeba rozdílný názor. Ve světě jsem měla štěstí i na přátele, kteří sdílejí mou vášeň pro přírodu, nebojí se projevit svůj názor a věří ve mně a v to, o co se snažím. A to mi dodává nejvíce odvahy,“ dodala Kateřina Váchová, která se ve volném čase uchyluje k fotografování, čtení nebo tráví čas bok po boku s jejich dvěma jezevčíky.

Zdroj: Foto: archiv Kateřiny Váchové

JOGÍNSKÉ VÝZVY

A co bude s její organizací? „Od svého původního snu jsem neupustila. Stále jsem v propagaci ekologického stylu života aktivní, jen trochu jinak,“ usmívala se Kateřina Váchová a pokračovala: „Pro mnoho lidí je jóga pouze o fyzickém výkonu, pro mě je ale jóga o způsobu života. Každý, kdo ji opravdově aplikuje, se řídí základními principy života, například úctě k druhým,“ řekla. A tak se dostáváme k tomu, jak Káťa spojila jógu s ochranou přírody. Na instagramu komunikuje s jogínkami z celého světa a společně organizují jogínské výzvy, při kterých se snaží inspirovat k ekologičtějšímu způsobu života a propagují značky, které nabízejí zboží, které je vyrobeno v souladu s přírodou, je netoxické, z recyklovaných materiálů a podobně. „Vše se pohybuje ve svém správném čase a já si opravdu užívám tu cestu. A konečně vidím naději na konci tunelu, začínám věřit, že má příroda šanci na to být zachráněna od plastu,“ dodala.