Pro správnou funkci protisněhových opatření je nutné umístit doplňky celoplošně

František Bašta

Sněhovými doplňky, jako jsou háky, tašky nebo mříže, disponuje maximálně 10 % střech od Tondachu po celé České republice. Při úvaze, zda se pro protisněhová opatření rozhodnout, či nikoliv, je nutné hledět na to, kde se nemovitost vyskytuje podle mapy sněhových oblastí, sklonu střechy a výšky budovy. U nás přímo neexistuje norma, která by investorům přikazovala instalaci sněhových doplňků v určitých oblastech. A to ani na horách.

Při úvaze, jak se o protisněhových opatřeních rozhodnout, je nutné hledět na to, kde se nemovitost vyskytuje podle mapy sněhových oblastí, sklonu střechy a výšky budovy. | Foto: Wienerberger