V úterý se v českobudějovickém hotelu Budweis konal premiérový ročník Family Business Week (FBW), jehož cílem je společné hledání cest k dalšímu rozvoji rodinných firem. Akce se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a ministra Jozefa Síkely a Asociace krajů ČR a předsedy Rady Asociace krajů ČR Martina Kuby. Týdenní program vyvrcholí již dnes v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou summitem za účasti českých a zahraničních rodinných firem.

Family Business Week v Českých Budějovicích. | Video: Deník/Klára Skálová

Jaký význam mají rodinné firmy pro daný region? Jak jim pomoci? A jaká je jejich budoucnost? Nejen na tyto otázky hledali v úterý v hotelu Budweis v Českých Budějovicích odpovědi všichni pozvaní v rámci prvního ročníku regionálního setkání majitelů rodinných firem.

Kdo se účastnil



Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, předseda Rady Asociace krajů ČR, Dagmar Škodová Parmová, primátorka statutárního města České Budějovice, David Krajíček, zakladatel Family Business Week, Zuzana Dvořáková Líšková, děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Petr Chlup, majitel rodinné firmy Angločeská s.r.o. v Jindřichově Hradci, Šárka Lišková, jednatelka rodinné firmy Angločeská s.r.o. v Jindřichově Hradci, Josef Handrejch, jednatel, CEO, Kvalitex Písek, Catherine Slavíčková, manažerka daňového oddělení Deloitte Advisor.

Zakladatel platformy Family Business Week David Krajíček uvedl, že je akce příležitostí k tomu, aby se všichni ti, kteří plují v nebezpečných vodách podnikání, na chvíli zastavili a zamysleli nad tématy, na něž během roku nemají čas.

„Je to o tom zaměřit se na svou podstatu, posílit hrdost na svou rodinu a podnikání. Samozřejmě je to i příležitost k tomu vyměňovat si zkušenosti, inspirovat se dalšími příběhy, navázat zajímavé kontakty nebo se vzájemně podpořit. Vnímám to jako oslavu fenoménu podnikání s rodinou a zároveň jako platformu, kterou budujeme. Ta by měla rodinným firmám poskytnout takové zázemí, aby mohly budovat odkaz dalším generacím a pracovat na kontinuitě,“ poukázal.

Dodal, že v České republice tvoří rodinné firmy téměř 90 procent všech aktivních firem, na hrubém domácím produktu se podílejí zhruba 55 procenty a zaměstnávají kolem dvou milionů lidí, což činí asi 50 procent všech pracovních míst na českém pracovním trhu.

Děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Zuzana Dvořáková Líšková doplnila, že do podnikání se pustí devět procent absolventů, z toho tři procenta jsou pokračovatelé v rodinných firmách. „Snažíme se, aby naši studenti kromě teoretických znalostí získávali i ty praktické. Do jednotlivých předmětů zveme odborníky z praxe, snažíme se studentům přiblížit i rodinné příběhy,“ přiblížila některé z akcí.

O úspěchu rozhoduje tah na branku

Primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová a šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva, který akci moderoval. Zdroj: Deník/Klára SkálováVýznam rodinných firem v regionu ocenila primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová. „Rodinná firma je korporátní občan, proto vnímám rodinné firmy v Českých Budějovicích jako důležitý faktor pro stabilitu. Jsem ráda, že se rodinné firmy mohou potkávat na platformě Family Buniness Weeku, protože to zasíťování je velmi podstatné. Aby firmy mezi sebou sdílely dobré zkušenosti, ale i ty negativní, a řekly nám je na městě nebo na kraji a my s tím mohli dál pracovat,“ zmínila Dagmar Škodová Parmová s tím, že město by mělo v případě nutnosti nabídnout pomocnou ruku a poukázala tak na nutnou spolupráci.

Méně byroktracie

Jak ona, tak i hejtman Martin Kuba se shodli na nutnosti zefektivnění práce veřejné správy. „Kraj může pomoci tím, že vyčistíme úřady a nebudeme vám – firmám – překážet. Musíme vám vytvořit infrastrukturu. Když se z jednoho bodu přesunete do druhého za dvacet minut, tak je to přeci jen něco jiného, než když stojíte hodinu a půl někde na blbé silnici, dálnici. Pomoc samosprávy spočívá v tom, že tam musí sedět lidé, kteří si tu vaši práci umí představit,“ uvedl jihočeský hejtman.

Podělili se o zkušenosti

Úterní akce se zúčastnili také zakladatelé dvou úspěšných jihočeských rodinných firem. Ti mluvili nejen o svých začátcích, nebo o problematice nástupnictví, které je pro mnoho rodinných firem aktuální.

O co jde

Family Business Week (FBW) je událost zaměřená na společné hledání cest k dalšímu rozvoji rodinných firem v Česku. Jedná se o platformu sloužící k výměně zkušeností a vzájemné inspiraci.

V týdnu od 5. do 9. června se koná série regionálních setkání a hlavní událostí bude celodenní FBW summit českých a zahraničních rodinných firem za účasti klíčových institucí, který se dnes uskuteční v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou. FBW Summit je unikátní a historicky největší událostí pro rodinné firmy v ČR. Vice najdete na stránkách www.fbweek.cz

Jak uvedl Petr Chlup, zakladatel firmy Angločeská specializující se na čistotu provozů a osobní hygienu ve firmách a institucích, v současné době dělají ve společnosti všechny jeho děti, vedla k tomu ale docela dlouhá cesta.

„Starší dcera syn si šli vlastní cestou, protože firma byla v té době ještě malá. My jsme ani neměli odvahu tlačit děti do toho, aby v tom pokračovali. Nevěděli jsme, co bude za rok, jestli firma zkrachuje. Myslím, že to musí být pro rodiče podnikatele extrémně náročné rozhodování,“ podělil se o své zkušenosti.

„Takže ta první generace šla svou cestou. Mezitím se firma zvětšila, už byla stabilizovaná, měli jsme větší počet zaměstnanců, vznikaly první manažerské posty, firma už vykazovala základní trvalé ukazatele. A v té chvíli už tu byla ta druhá generace dětí – Tomáš a Terezka – a s těmi už jsem si troufl vést rozhovory o tom, že by bylo dobře, kdyby šli studovat to a to zaměření. Tu druhou generaci už jsem postrkoval,“ dodal zakladatel Angločeská, která má dnes 40 zaměstnanců.

Už jako 13letý trávil víkendy v rodinné firmě Josef Handrejch, jednatel a CEO manažer společnosti Kvalitex Písek. „Někdy to bylo dost nepříjemné, zároveň na tu dobu ale moc rád vzpomínám a vážím si i svých rodičů, kteří nás takto vedli,“ vyprávěl Josef Handrejch, který do podnikání vstoupil v roce 1999, tehdy ještě s otcem a bratrem.

„V roce dva tisíce jedenáct jsme se s bratrem rozešli a s manželkou jsme založili firmu novou. Začínali jsme v jenom bytě, kde jsme střihali a šili,“ nastínil začátky firmy, která se specializuje na ložní textil.

„Roky jsme pracovali jen s manželkou. Za pár let nám bude přes padesát, takže jsme zjišťovali, co bude dál. Máme tři děti, z toho jedno dítě k tomu není, ta mi rovnou řekla, že textil nikdy. Když náš syn zakončil středoškolské vzdělání a rozhodl se, že nepůjde na vysokou školu, zeptali jsme se ho, jestli do toho s námi půjde. Řekli jsme mu, že to nebude jednoduché, že si budeme muset nastavit nějaká pravidla, ale že by to mohlo být fajn. On přišel, možná dokonce hned ten den, že do toho s námi půjde. A o tom myslím, že to je, dát volbu, ne to direktivně nařídit,“ vyprávěl.

Zdroj: Deník/Klára Skálová

Na co se podle nich musí připravit ti, co mají nápad teprve v hlavě a s tím rodinných podnikáním teprve začínají? Jak mají svůj podnikatelský sen zrealizovat? „Je to hlavně o chtění. To je alfa a omega. To platilo v devadesátém druhém roce, kdy jsem firmu zakládal, platí to i dnes,“ řekl majitel rodinné firmy Angločeská s.r.o. v Jindřichově Hradci Petr Chlup s tím, že je to mnohdy o čtrnáctihodinové směně v týdnu i o víkendech.

„Překonat začátek fungování firmy je o obrovském nasazení, protože proti vám stojí zaběhnuté firmy. Není to jen o tom objevit neobjevené. To je bezvýznamné procen to těch, kdo objeví něco neobjeveného. Většinou se pouštíte do něčeho, co vám přijde zajímavé, fajn, bezva. A pak je tam devadesát procent podílu chtít. A to je trošku nepřenosné, to v sobě prostě musí někdo mít. Takže co bych poradil? Jestli opravdu chceš, tak jdi a rvi se,“ dodal.