Co se týče odpovědi na tuto otázku, tak jsem v rámci své aktivní sportovní činnosti jako fotbalista nedosáhl žádného většího sportovního úspěchu. Jako svůj sportovní úspěch můžu považovat především to, že jsem vždy zažil v rámci již neaktivní fotbalové kariéry skvělou partu lidí okolo sebe a zápasy, na které rád vzpomínám. Zároveň považuji za sportovní úspěch to, že jsem se rozhodl věnovat pozici fotbalového rozhodčího a v současné době můžu považovat za největší úspěch, že jsem se dostal do jihočeského krajského přeboru a doufám, že to ještě není konečná soutěž, protože bych se rád podíval jako rozhodčí i do vyšších soutěží.

Co děláte pro svou kondici?

Pro svou kondici po ukončení fotbalové kariéry z důvodu zranění dělám v současné době to, že v průběhu týdne chodím jednou až dvakrát běhat a posilovat, abych byl fyzicky dobře připraven na hřiště. Zároveň si rád vyjedu na pár desítek kilometrů na kole.

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Vždy jsem si toužil zahrát po boku svého dětského idola, kterého asi málokterý fotbalový fanoušek zná, tím hráčem je Eidur Gudjohnsen, který býval útočníkem v mém oblíbeném týmu FC Chelsea, případně se s ním alespoň setkat. To samé platí pro Petra Čecha, kterého jsem vždy obdivoval a obdivuji.

Jaký jste si dali v životě „vlastňák“?

Za svou fotbalovou kariéru si vzpomínám, že jsem si dal minimálně jednoho „vlastňáka“ ještě v žákovských kategoriích. Ale v poslední době jsem si dal velkého „vlastňáka“ v jiném slova smyslu, a to, když jsme v rámci našeho univerzitního fotbalového týmu vyrazili na utkání z Českých Budějovic do Prahy a já měl na starosti tašku s dresy a v kabině před utkáním jsem zjistil, že dresy zůstaly v Českých Budějovicích, což mi bylo a je stále velmi často připomínáno.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Za svou rozhodcovskou kariéru jsem dal již mnoho červených karet a ještě mnoho červených karet rozdám. Jako rozhodčí samozřejmě musím udělovat červené karty za surovou hru, hrubé nesportovní chování nebo urážlivé výroky z řad hráčů nebo trenérů. Z toho důvodu nemám rád hráče, kteří hrají záměrně hrubě nebo jsou známi svým nevhodným chováním na hřišti.