„V posledních letech vnímáme obrovský zájem o instalace vlastních solárních elektráren. Vždyť jen my jsme jich v uplynulém roce nainstalovali dvakrát tolik než rok předchozí. Zároveň však vnímáme i bariéry pro ty, kteří by si chtěli vlastní solární zdroj pořídit, ale nemají na něj dostatek vlastních finančních prostředků. Spolupráce s ČSOB otevírá našim zákazníkům nové možnosti, jak zvýšit svoji energetickou soběstačnost, snížit náklady na energie a zapojit se do světa decentralizované energetiky buducnosti, do kterého se všichni posunujeme a který v E.ONu jednoznačně podporujeme,“ vysvětluje Claudia Viohl, generální ředitelka E.ONu v České republice.

V Budějovicích otevírá nový kruháč v Branišovské ulici

Pilotní projekt, který ČSOB a E.ON na začátku dubna spouští, nabídne zákazníkům možnost výhodného pořízení a sjednání fotovoltaické elektrárny, i když nemají dostatek vlastních prostředků na účtu. Díky němu navíc klient ani nepřijde o možnost čerpání státní dotace na pořízení zeleného zdroje.

„ČSOB jako specialista ve financování i úsporného bydlení, chce díky spojení se silným hráčem na poli energetiky, společností E.ON, posílit svou pozici v oblasti udržitelnosti. Zároveň se jedná o další krok v realizaci aktivit s dopadem na snižování nákladů na energie klientů,“ říká Aleš Blažek, generální ředitel ČSOB.

Jižní Čechy chtějí lákat filmaře. Zakládají regionální filmovou kancelář

ČSOB zájemcům zajistí sjednání výhodného úvěru na pořízení fotovoltaické elektrárny v minimální výši 200 000 Kč a společnost E.ON zařídí návrh řešení pro konkrétního zákazníka, instalaci zařízení i podání a vyřízení státní dotace. Klient tak dostane konkrétní řešení na klíč od návrhu až po realizaci. Navíc bude mít možnost poskytnutí slevy na energie od E.ONu v celkové hodnotě 10 000 Kč rozdělené do tří po sobě jdoucích topných sezon a po vyřízení dotace získá zpět finanční bonus až 10 000 Kč od ČSOB. V neposlední řadě klient získá pojištění fotovoltaiky od ČSOB Pojišťovny na rok zdarma.

Výzkumy zájem o financování úvěrem potvrdily

Nedostatek volných financí jako největší překážku pro pořízení fotovoltaické elektrárny potvrdil i výzkum společnosti E.ON. Ze všech zákazníků, kteří projevili zájem o solární řešení více než 36 % potvrdilo, že chtějí pořízení vlastního solárního systému řešit pomocí úvěru nebo financování.

Ve stejném duchu pak hovořil i výzkum společnosti ČSOB, kde by z oslovených respondentů chtělo zhruba 58 % zájemců fotovoltaiku financovat řešení úvěrem v kombinaci s vlastními prostředky a zhruba 12 % celou částku pouze samotným úvěrem. Zbylých 30 % oslovených by pak využilo pouze vlastní prostředky.

Návratnost investic je osm let

Při dnešní cenové hladině elektrické energie se návratnost vložených finančních prostředků do pořízení elektrárny pohybuje okolo osmi let. Vždy přitom ale záleží na daných okolnostech, tzn. na konkrétní domácnosti, na vhodně zvolené instalaci, jak domácnost elektřinu využívá a kolik jí využívá. Dobu návratnosti pak také významně zkracuje například pořízení Virtuální baterie, kdy zákazníci přebytečnou energii posílají do sítě a berou si ji pak zpět ve chvíli, kdy jejich fotovoltaika nevyrábí. Tuhle možnost využívá více než 90 % zákazníků, kteří si fotovoltaiku od E.ONu pořídí.

E.ON pro své zákazníky také garantuje 25letou záruku na udržení výkonu panelů do 80 % počátečního stavu. Co se týká dalších důležitých komponentu – střídače a baterií, tak zde je záruka od dodavatelů shodně 10 let, přičemž životnost těchto zařízení je výrazně delší.